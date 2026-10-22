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Le rendement des obligations françaises à 10 ans dépasse celui des bons du Trésor américain pour la première fois depuis 2013
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 10:09

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Stefano Rebaudo

Les rendements des obligations d'État françaises à 10 ans ont dépassé ceux des bons du Trésor américains équivalents pour la première fois depuis 2013 jeudi, reflétant les inquiétudes croissantes des investisseurs face à la détérioration de la situation budgétaire de la France et à l'alourdissement de sa dette.

Le rendement des obligations françaises à 10 ans s'établissait à environ 5,09%, en hausse de 8 points de base sur la journée, tandis que celui des bons du Trésor américain à 10 ans s'inscrivait à 5,08%, en baisse de 6,5 points de base.

FR10YT=RR US10YT=RR .

Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé jeudi, la nervosité des marchés boursiers ayant poussé les investisseurs à se replier vers les obligations d'État américaines.

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