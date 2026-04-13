Le régulateur néerlandais va demander l'approbation de l'UE pour le logiciel de conduite autonome de Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La procédure d'approbation de l'UE pourrait inciter d'autres pays à suivre l'exemple néerlandais, selon le régulateur

* L'UE s'attend à ce que les Pays-Bas présentent des arguments en faveur d'une mise en œuvre dans l'UE en mai

* La version néerlandaise de la DSF est plus stricte que la version américaine et comprend une surveillance accrue du conducteur

(Ajout de l'évolution du cours de l'action, d'informations complémentaires et d'une citation de client aux paragraphes 5, 9, 14 et 15) par Toby Sterling et Akash Sriram

L'autorité néerlandaise des véhicules RDW a notifié à la Commission européenne son intention de demander une homologation à l'échelle de l'Union européenne pour le système logiciel de conduite autonome complet de Tesla, a déclaré lundi à Reuters le directeur général des homologations de l'autorité de régulation. Le système peut diriger, freiner et accélérer sous la supervision d'un humain qui n'a pas les mains sur le volant, mais Bernd van Nieuwenhoven a souligné que malgré son nom, il s'agit d'un logiciel d'aide à la conduite et non d'une voiture entièrement autonome.

M. van Nieuwenhoven s'est dit convaincu que ce logiciel pourrait être utilisé en toute sécurité sur toutes les routes des Pays-Bas, y compris à Amsterdam, où les voitures électriques partagent les rues étroites avec les véhicules motorisés, les vélos et les vélos électriques. "Si c'est assez bon pour les Pays-Bas, c'est assez bon pour l'Europe", a déclaré M. Van Nieuwenhoven lors d'un entretien accordé à la suite de l'annonce, vendredi , de l'approbation de la voiture aux Pays-Bas, une première en Europe.

L'action Tesla a progressé de 0,5 % à 350,52 dollars aux États-Unis lundi, dépassant légèrement le Nasdaq. L'entreprise compte sur les logiciels de conduite autonome pour stimuler les ventes de véhicules, qui ont ralenti en Europe en raison du vieillissement de sa gamme de véhicules électriques et de la rhétorique politique conservatrice du directeur général Elon Musk qui a aliéné certains consommateurs.

D'AUTRES PAYS POURRAIENT SUIVRE Un porte-parole de la Commission a déclaré que les Pays-Bas l'avaient informée qu'ils présenteraient le dossier au comité technique compétent en mai.

Si les résultats des tests sont satisfaisants et qu'ils sont soutenus par une majorité d'États membres, la prochaine étape consistera à préparer un acte d'exécution autorisant les Pays-Bas à accorder une homologation européenne permettant un déploiement à l'échelle de l'UE, a-t-il ajouté.

Entre-temps, chaque pays pourra décider pour son propre compte d'autoriser la technologie, en prenant l'homologation néerlandaise comme point de référence. "Vous pouvez imaginer qu'il y a certainement des conversations bilatérales avec les régulateurs d'autres pays de l'UE, a déclaré M. Van Nieuwenhoven, le RDW étant prêt à répondre à des questions sur ses conclusions techniques.

LA VERSION EUROPÉENNE DU LOGICIEL DIFFÈRE DU MODÈLE AMÉRICAIN Le logiciel est déjà disponible sous forme d'abonnement pour les conducteurs américains, où Tesla fait l'objet de poursuites judiciaires et d'enquêtes fédérales après des accidents et des signalements d'infractions au code de la route. M. Van Nieuwenhoven a déclaré que la version néerlando-européenne du logiciel de conduite autonome complet ne sera pas exactement comparable à la version américaine en raison des différences dans le processus réglementaire.

Les différences incluent une surveillance plus stricte de l'attention portée par les conducteurs à la route, et la nécessité de vérifier à l'avance auprès du RDW toute mise à jour logicielle importante du système.

Tesla est le constructeur de voitures électriques le plus populaire aux Pays-Bas, avec environ 100 000 Model 3 et Model Y sur les routes qui seraient éligibles au logiciel FSD.

Le client Kees Roelandschap, un passionné de Tesla, a déclaré qu'il avait acheté un abonnement au service pour 99 euros (115 $) par mois et qu'il l'avait installé samedi soir.

"La surveillance du conducteur est stricte, mais souple", a-t-il déclaré. Il a cité le fait de décrocher un téléphone au volant ou de porter une casquette dont la visière bloque la vision du conducteur comme des exemples d'actions qui déclencheraient des avertissements et finiraient par désactiver le système.

S'il est correctement utilisé, le système peut effectuer un trajet complet, y compris le stationnement, sans interférence, a-t-il ajouté.