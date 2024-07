Le régulateur luxembourgeois sanctionne la filiale locale d’abrdn pour non-respect de diverses obligations

Abrdn Investments Luxembourg a écopé d’une amende de 126.000 euros, qui lui a été infligée par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). La sanction a été prononcée le 2 avril mais le régulateur des marchés financiers luxembourgeois ne l’a dévoilée que le 12 juillet.

La filiale du gestionnaire d’actifs écossais abrdn a été sanctionnée pour non-respect des obligations professionnelles liées aux exigences organisationnelles générales, à la supervision des délégataires (109.000 euros d’amende), et à la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme (17.200 euros d’amende).

La CSSF avait procédé à un contrôle chez l’entreprise entre le 22 avril et le 19 juin 2020. Elle a notamment constaté à l’époque que la filiale d’abrdn n’avait pas « une compréhension claire de son réseau de distribution en termes de rôle et d’implication des entités composant son réseau de distribution » . En outre, le régulateur a trouvé qu’elle n’avait pas une bonne organisation administrative et des dispositifs de contrôle interne et de sécurité adéquat dans le domaine informatique. Le régulateur a conclu qu’abrdn Investments Luxembourg n’avait « pas exercé une surveillance efficace de son réseau de distribution et de ses activités informatiques déléguées ».

Par ailleurs, la CSSF a identifié plusieurs infractions aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Par exemple, pour cinq délégataires agissant comme distributeurs pour le compte de la filiale d’arbdn, la CSSF a constaté que celle-ci n’a pas réalisé en temps utile les contrôles initiaux de filtrage des noms par rapport aux listes de sanctions financières internationales et européennes et aux listes des personnes politiquement exposées. Pour un autre délégataire, le régulateur luxembourgeois a observé que le contrat avait été signé avant l’accomplissement de l’obligation de vigilance initiale (collecte de documents dans le cadre de la procédure KYC).

Adrien Paredes-Vanheule