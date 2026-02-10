Le régulateur financier britannique cherche à bloquer la bourse de crypto-monnaies HTX sur les médias sociaux britanniques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'autorité de régulation demande également que les applications HTX soient retirées des magasins d'applications britanniques

*

HTX a émis des "promotions illégales de crypto-monnaie" malgré les avertissements

*

La FCA cite la structure opaque de HTX et son manque de coopération

(Exemples de promotions non autorisées paragraphes 8 et 9, citation de la FCA paragraphe 10, commentaire juridique paragraphes 13 et 14, détails) par Kirstin Ridley et Elizabeth Howcroft

LONDRES, 10 février - La Financial Conduct Authority de Grande-Bretagne a déclaré mardi qu'elle avait demandé aux entreprises de médias sociaux et aux magasins d'applications de bloquer l'accès à l'échange de crypto-monnaie HTX au Royaume-Uni, intensifiant les efforts pour empêcher le groupe de promouvoir des services de crypto-actifs "illégaux".

Le régulateur, qui a intenté un procès à la Haute Cour de Londres contre HTX en octobre dernier, a déclaré qu'il voulait que Google GOOGL.O et Apple AAPL.O d'Alphabet retirent les produits HTX des magasins d'applications britanniques et que les comptes de HTX sur les médias sociaux pour les consommateurs basés au Royaume-Uni soient bloqués.

Les régulateurs et les autorités du monde entier avertissent depuis des années que les marchés cryptographiques naissants - qui sont généralement moins réglementés que les marchés financiers traditionnels - présentent des risques pour les investisseurs. La mesure d'exécution de la FCA est la première prise à l'encontre d'une société de crypto-monnaies qui commercialise illégalement ses produits auprès des consommateurs britanniques.

HTX, anciennement connu sous le nom de Huobi, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

LA CONDUITE DE HTX CONTRASTE FORTEMENT AVEC CELLE D'AUTRES ENTREPRISES, SELON LA FCA

Selon les règles britanniques, les sociétés de crypto-monnaies qui souhaitent attirer des clients britanniques doivent s'enregistrer auprès de la FCA et se soumettre à des contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.

Mais HTX et Huobi figurent sur une liste de sociétés non autorisées établie par la FCA afin de mettre en garde les consommateurs contre les transactions avec ces sociétés.

La société a annoncé à plusieurs reprises des promotions illégales de crypto-monnaies aux consommateurs britanniques sur des plateformes de médias sociaux telles que TikTok, X, Facebook

META.O , Instagram et YouTube, a déclaré le régulateur.

Les exemples cités par la FCA comprennent une page du site Web de HTX avec des tutoriels sur la façon de négocier sur la bourse HTX, disant "acheter des bitcoin s en une minute" et "apprendre le trading au comptant en quelques secondes".

La FCA a également cité une description des prêts cryptographiques sur le site web de HTX, accompagnée d'un émoji de flamme et des phrases "empruntez et remboursez à tout moment pour un trading flexible" et "empruntez pour augmenter vos transactions et vos profits".

"Le comportement de HTX contraste fortement avec celui de la majorité des entreprises qui s'efforcent de se conformer au régime de la FCA", a déclaré Steve Smart, responsable conjoint de l'application de la loi et de la surveillance du marché à la FCA.

L'autorité de régulation a déclaré que HTX avait pris des mesures pour empêcher les nouveaux clients britanniques d'ouvrir des comptes, mais que les utilisateurs britanniques existants pouvaient toujours accéder à des promotions financières illégales.

La FCA a déclaré que HTX, dont la "structure organisationnelle est opaque", avait ignoré les tentatives répétées de l'autorité de régulation pour engager le dialogue. L'action en justice est intentée contre Huobi Global, société constituée au Panama, et contre des "personnes inconnues".

Nick Barnard, associé du cabinet d'avocats Corker Binning, a déclaré que l'affaire illustrait la "quasi-impossibilité" de réglementer l'industrie des crypto-actifs à partir d'une seule juridiction, étant donné que la FCA n'était pas en mesure de prendre des mesures directes en l'absence de toute présence physique de HTX au Royaume-Uni.

"Cependant, la FCA a probablement décidé qu'elle devait au moins être perçue comme prenant position contre ceux qui bafouent les règles de manière flagrante", a-t-il déclaré.

HTX a été fondée en 2013 et nomme l'entrepreneur chinois Justin Sun comme conseiller mondial. M. Sun n'est pas cité dans le procès.