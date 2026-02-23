Le régulateur de Wall Street autorise la transaction intrajournalière du fonds monétaire WisdomTree tokenisé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Securities and Exchange Commission américaine a déclaré lundi qu'elle avait accédé à une demande spéciale du gestionnaire d'actifs WisdomTree WT.N pour permettre les échanges intrajournaliers d'actions tokenisées d'un fonds monétaire, ajoutant que cela pourrait accélérer les délais de règlement et faciliter l'accès des investisseurs de détail.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Sans l'exemption ponctuelle de lundi de la réglementation de la SEC sur la tarification des fonds communs de placement, les investisseurs dans le fonds numérique du marché monétaire du Trésor seraient tenus d'effectuer des transactions avec le fonds à la fin de la journée. L'annonce constitue une nouvelle étape dans l'élargissement de la tokenisation des marchés de capitaux, ou la possibilité d'effectuer des transactions sur des grands livres distribués connus sous le nom de blockchain.

Dans un communiqué, le responsable des actifs numériques de WisdomTree, Will Peck, a déclaré que la société était "ravie" de ce développement, qui, selon lui, est le premier fonds commun de placement tokenisé.

CITATION CLÉ

"Cet allègement préserve les protections d'un fonds du marché monétaire réglementé tout en permettant aux investisseurs de détail d'obtenir des liquidités intrajournalières", a déclaré Brian Daly, responsable de la gestion des investissements de la SEC, dans un communiqué.

CONTEXTE

Les titres tokenisés ont suscité une attention croissante, les sociétés de crypto-monnaie ayant cherché à tirer parti du réchauffement de l'environnement réglementaire de Washington à l'égard des actifs numériques.