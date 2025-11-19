Le régulateur de la concurrence sud-coréen enquête sur le bureau d'Arm Holdings à Séoul, selon une source

(Ajouter les commentaires de la source)

Le régulateur de la concurrence sud-coréen enquête sur les bureaux d'Arm Holdings O9Ty.F

ARM.O à Séoul dans le cadre d'un examen continu des pratiques de licence de la société, a déclaré mercredi à Reuters une personne au fait de l'affaire.

Bloomberg News a rapporté plus tôt que la Commission sud-coréenne du commerce équitable a visité le bureau d'Arm à Séoul, suite à une plainte de Qualcomm QCOM.O alléguant que la société britannique de semi-conducteurs et de conception de logiciels restreint l'accès à sa technologie et nuit à la concurrence après plus de 20 ans d'exploitation d'un réseau ouvert.

Arm et Qualcomm n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. La FTC s'est refusée à tout commentaire.