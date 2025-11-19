 Aller au contenu principal
Le régulateur de la concurrence sud-coréen enquête sur Arm Holdings à Séoul, selon une source
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 10:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter un contexte)

Le régulateur de la concurrence sud-coréen enquête sur les bureaux d'Arm Holdings O9Ty.F

ARM.O à Séoul dans le cadre de l'examen en cours des pratiques de licence de la société, a déclaré mercredi à Reuters une personne au fait du dossier.

Bloomberg News a rapporté plus tôt que la Commission sud-coréenne du commerce équitable avait visité le bureau d'Arm à Séoul, suite à une plainte de Qualcomm QCOM.O alléguant que la société britannique restreignait l'accès à sa technologie et nuisait à la concurrence après plus de 20 ans d'exploitation d'un réseau ouvert.

Qualcomm conçoit des puces basées sur l'architecture d'Arm dans le cadre d'un accord de licence et les fournit à des entreprises telles que le fabricant sud-coréen de smartphones Samsung Electronics 005930.KS .

Arm et Qualcomm n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. La FTC s'est refusée à tout commentaire.

Les deux entreprises sont impliquées dans un différend juridique distinct aux États-Unis après qu'Arm a poursuivi Qualcomm en 2022 pour n'avoir pas négocié un nouvel accord de licence après l'acquisition de Nuvia, une startup spécialisée dans la conception de processeurs. L'année dernière, Qualcomm a remporté une victoire importante devant le tribunal fédéral du Delaware.

