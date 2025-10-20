 Aller au contenu principal
Le régulateur britannique avertit que la fusion Getty-Shutterstock, d'un montant de 3,7 milliards de dollars, pourrait nuire à la concurrence
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 12:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité britannique de surveillance de la concurrence a déclaré lundi que le projet de fusion de 3,7 milliards de dollars entre la société américaine Getty Images

GETY.N et sa rivale Shutterstock SSTK.N pourrait nuire de manière substantielle à la concurrence sur le marché britannique, donnant aux entreprises jusqu'au 27 octobre pour proposer des mesures correctives ou faire l'objet d'une enquête approfondie.

