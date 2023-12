Le régulateur bancaire américain met en garde contre les risques du "buy now, pay later" (acheter maintenant, payer plus tard)

Le principal régulateur bancaire américain a mis en garde mercredi les banques contre les risques que représente pour les consommateurs le financement de plus en plus populaire des dépenses de détail selon le principe "achetez maintenant, payez plus tard", estimant que ce service crée des pièges pour les acheteurs au détail.

CE QU'IL FAUT RETENIR

À l'approche des fêtes de fin d'année, la déclaration de l'Office of the Comptroller of the Currency, organe indépendant du Trésor américain, est le dernier signe en date de l'attention portée par les régulateurs fédéraux à cette forme de crédit à la consommation de plus en plus populaire.

Les prêts permettent aux emprunteurs de payer un achat en quatre versements sans intérêt ou moins, mais les régulateurs avertissent qu'ils peuvent entraîner des problèmes, laissant des emprunteurs sans méfiance dans une situation de surendettement.

CITATION CLÉ

"Alors que le marché du 'buy now, pay later' (acheter maintenant, payer plus tard) se développe et que nous entrons dans la période des fêtes de fin d'année, la directive confirme notre attente que les institutions supervisées par l'OCC qui offrent ces produits le fassent de manière responsable", a déclaré Michael Hsu, contrôleur de la monnaie par intérim, dans un communiqué.

CONTEXTE

Les consommateurs qui ont moins d'argent à dépenser se tournent de plus en plus vers les prêts "acheter maintenant, payer plus tard", avec un nombre record de empruntant près d'un milliard de dollars de cette manière pendant la seule période de shopping annuelle du Cyber Monday, selon les analystes. L'augmentation de l'activité a dopé les actions de la société Affirm AFRM.O , spécialisée dans les prêts "buy now, pay later" (acheter maintenant, payer plus tard).