Le régulateur bancaire américain inflige des amendes à trois anciens dirigeants de Wells Fargo dans le cadre du scandale des faux comptes

(Plus de détails et de contexte) par Pete Schroeder

Un régulateur bancaire américain a déclaré mardi qu'il avait infligé une amende à trois anciens cadres de Wells Fargo WFC.N pour leur rôle dans le long scandale des faux comptes de la banque.

L'Office of the Comptroller of the Currency a déclaré que Claudia Russ Anderson, l'ancien responsable des risques du groupe des banques communautaires de la banque, se verrait infliger une amende de 10 millions de dollars et qu'il lui serait interdit de travailler dans le secteur bancaire. David Julian, l'ancien auditeur en chef de la banque, et Paul McLinko, son ancien directeur exécutif de l'audit, ont été condamnés respectivement à une amende de 7 millions de dollars et de 1,5 million de dollars.

Le trio avait déjà été inculpé par l'OCC en 2020, aux côtés d'autres anciens dirigeants de la banque, mais avait choisi de ne pas transiger. Le régulateur avait déjà condamné huit autres anciens dirigeants de la banque, dont l'ancien directeur général John Stumpf, à des amendes d'un montant total de 43,2 millions de dollars.

Les avocats de ces trois personnes n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Un porte-parole de Wells Fargo n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Dans un communiqué, l'OCC a déclaré que Russ Anderson n'avait pas contesté de manière crédible le programme de rémunération incitative de la banque, qui, selon les régulateurs, encourageait les employés à créer des comptes bancaires pour les clients à leur insu. L'OCC a déclaré qu'elle avait "minimisé de manière répétée et cohérente" la mauvaise conduite, et qu'elle n'avait pas non plus fourni d'informations aux régulateurs lors de l'examen de la banque.

L'OCC a déclaré que Julian et McLinko n'ont pas contrôlé efficacement la banque de manière à détecter la mauvaise conduite, et qu'ils n'ont pas fait remonter les problèmes.