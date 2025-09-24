Le régulateur américain de la sécurité automobile ouvre une enquête sur 17 000 fourgonnettes de livraison Rivian

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration) a annoncé mercredi qu'elle avait ouvert une enquête préliminaire sur 17 198 camionnettes de livraison électriques Rivian RIVN.O en raison de problèmes liés aux ceintures de sécurité.

L'enquête se concentre sur le système d'ancrage de la ceinture de sécurité extérieure du conducteur, qui utilise un câble tressé en acier pour fixer la ceinture à l'armature du siège.

Selon l'Office of Defects Investigation de la NHTSA (ODI), six plaintes de propriétaires de véhicules décrivent des câbles qui se sont effilochés, cassés ou déroulés, exposant les conducteurs au risque de ne pas être attachés en cas d'accident ou d'arrêt brusque.

Rivian n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les autorités de régulation ont déclaré qu'aucun accident, incendie, blessure ou décès n'avait été signalé en rapport avec ce défaut potentiel. La NHTSA a averti qu'un ancrage de ceinture de sécurité affaibli ou détaché pourrait ne pas répondre aux normes de capacité de charge requises, créant ce qu'elle a appelé "un risque déraisonnable pour la sécurité des véhicules à moteur."

Les enquêteurs vont maintenant examiner l'intégrité de l'assemblage de la ceinture de sécurité, la méthode d'installation et la question de savoir si des défauts de conception ou de fabrication ont contribué au problème.

L'évaluation préliminaire est la première étape de la procédure de la NHTSA concernant les défauts. Elle peut déboucher sur une analyse technique et, si cela se justifie, sur un rappel.