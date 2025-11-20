Le régulateur américain de la radiodiffusion examine les relations entre les réseaux et leurs affiliés après l'attaque de Donald Trump contre ABC

La FCC réexamine les accords entre réseaux et affiliés après les commentaires de Donald Trump sur la licence ABC

La FCC se demande si les radiodiffuseurs nationaux devraient être en mesure de punir les affiliés qui ne diffusent pas leurs programmes

Le président de la FCC, Brendan Carr, a fait l'objet de critiques bipartisanes à la suite des commentaires sur la suspension de l'émission de Jimmy Kimmel

La Maison Blanche a intensifié ses attaques contre ABC News mercredi, un jour après que le président américain Donald Trump a critiqué un correspondant d'ABC News pour avoir interrogé le prince héritier d'Arabie saoudite sur l'assassinat en 2018 d'un chroniqueur du Washington Post.

Cette nouvelle critique est intervenue alors que la Commission fédérale des communications a annoncé mercredi qu'elle entamait un examen des accords entre les réseaux nationaux et les stations de radiodiffusion locales. Donald Trump a suggéré à la commission de révoquer les licences de diffusion des stations ABC appartenant à Disney DIS.N à la suite de questions sur Jamal Khashoggi qu'il a qualifiées d'"insubordonnées".

Le président de la FCC, Brendan Carr, un républicain, a déclaré que l'examen porterait sur les cas où les stations peuvent choisir de ne pas diffuser des programmes pour des raisons d'intérêt public. La FCC est une agence fédérale indépendante qui délivre des licences de huit ans à des stations de radiodiffusion individuelles, et non à des réseaux.

Le service de presse de la Maison-Blanche a qualifié ABC News d'"opération de propagande démocrate se faisant passer pour un réseau de radiodiffusion" dans un courriel envoyé à la presse, qui comprenait une liste de griefs contre le réseau datant de 2017. Il a accusé ABC News de mener une "guerre" contre le président et les millions d'Américains qui l'ont élu.

ABC News, propriété de Disney, n'a pas souhaité faire de commentaire.

En septembre, Brendan Carr a fait l'éloge de deux grands propriétaires de radiodiffusion, Sinclair Broadcast Group

SBGI.O et Nexstar Media Group NXST.O , qui ont brièvement choisi de ne pas diffuser "Jimmy Kimmel Live!" sur leurs 70 stations affiliées à ABC couvrant près d'un quart des ménages américains. Nexstar NXST.O a besoin de l'approbation de la FCC pour acquérir Tegna TGNA.N dans le cadre d'une transaction de 3,54 milliards de dollars et a officiellement déposé mardi une demande auprès de l'agence.

ABC a brièvement suspendu l'émission de Jimmy Kimmel le 17 septembre en raison des commentaires qu'il a faits sur l'assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk. Quelques heures avant la suspension, Brendan Carr avait prévenu que les radiodiffuseurs locaux qui diffusaient l'émission de Jimmy Kimmel risquaient de se voir infliger des amendes ou de perdre leur licence et avait déclaré qu'il était "temps pour eux d'agir". Brendan Carr a fait l'objet de critiques bipartisanes pour ces commentaires et comparaîtra devant la commission sénatoriale du commerce le 17 décembre .

Mercredi en fin de journée, Donald Trump a de nouveau intensifié ses critiques à l'encontre de Jimmy Kimmel et d'ABC dans un message sur les réseaux sociaux , demandant à la chaîne de radiodiffusion de retirer Jimmy Kimmel de l'antenne.

Les contrats conclus entre les chaînes et leurs affiliés prévoient des pénalités en cas de non-diffusion de programmes pendant de longues périodes. L'avis de la FCC pose la question suivante: "Les programmateurs nationaux peuvent-ils prendre des mesures ou menacer de punir les chaînes de télévision locales qui tentent d'exercer leur droit légal de préempter les programmes nationaux?"

L'agence demande si elle doit adopter des réglementations pour lutter contre "l'influence et le comportement anticoncurrentiels des grands réseaux".

Brendan Carr a déclaré que la FCC avait lancé cet examen parce que les programmateurs nationaux "empêchent apparemment ces radiodiffuseurs de servir leurs communautés locales, y compris en les punissant pour avoir exercé leur droit de préempter les programmes nationaux".

En décembre dernier, ABC News a accepté de verser 15 millions de dollars à la bibliothèque présidentielle de Donald Trump pour mettre fin à un procès concernant des commentaires faits à l'antenne par le présentateur George Stephanopoulos dans le cadre de l'action civile intentée contre Donald Trump par l'écrivain E. Jean Carroll.

Brendan Carr a pris une série de mesures pour enquêter sur les entreprises de médias. En juillet, il a ouvert une enquête sur les relations de Comcast CMCSA.O , société mère de NBC, avec ses chaînes de télévision locales affiliées.

En juillet, la FCC a approuvé la fusion de 8,4 milliards de dollars entre Paramount Global, la société mère de CBS, et Skydance Media, après que Skydance a accepté de garantir que les programmes d'information et de divertissement de CBS sont exempts de préjugés et de mettre fin aux programmes de diversité. L'approbation est intervenue quelques semaines après que Paramount a accepté de payer 16 millions de dollars pour régler le procès intenté par Donald Trump à CBS à propos de l'édition d'une interview de son adversaire démocrate à la présidence, Kamala Harris, dans le cadre de l'émission "60 Minutes".