Le règlement proposé par Bayer pour le Roundup, d'un montant de 7,25 milliards de dollars, fait face aux premiers signes d'opposition devant le tribunal

Les avocats demandent plus de temps pour examiner l'accord avant l'audience d'approbation

Cette demande est le premier signe d'une opposition à l'accord de 7,25 milliards de dollars

Bayer a déclaré qu'elle avait besoin que presque tous les plaignants participent à l'accord

(Les paragraphes 9, 10 et 12 présentent le contexte de l'accord et les paragraphes 15 et 17 contiennent les commentaires des avocats des plaignants) par Diana Novak Jones

Les cabinets d'avocats représentant près de 20 000 personnes qui ont poursuivi Bayer pour des blessures présumées causées par son désherbant Roundup ont exhorté un juge du Missouri à retarder l'examen du règlement national de 7,25 milliards de dollars proposé par la société allemande, en faisant valoir que la précipitation violerait les droits des patients atteints de cancer et de leurs familles.

Louis qui a été rendue publique mercredi, les entreprises ont déclaré que l'accord ne devrait pas être accéléré en vue d'une éventuelle approbation préliminaire le 4 mars, soit 15 jours seulement après l'annonce de la proposition de règlement .

Cette demande est le premier grand mouvement de protestation organisé contre la tentative de Bayer BAYGn.DE de résoudre la plupart des 65 000 plaintes restantes concernant le Roundup dans les tribunaux d'État et les tribunaux fédéraux.

Dans un communiqué, un porte-parole de la société a déclaré que Bayer restait persuadé que le règlement proposé était "équitable pour tous les plaignants et qu'il méritait d'être approuvé par le tribunal"

"Nous nous attendons à un débat animé sur le règlement collectif et ne sommes pas surpris par le soutien ou l'opposition des cabinets de plaignants au cours des derniers jours", a déclaré le porte-parole.

UN RÈGLEMENT À L'ÉCHELLE NATIONALE

Les plaignants affirment que l'ingrédient actif du Roundup, le glyphosate, provoque le cancer et qu'ils ont développé un lymphome non hodgkinien et d'autres formes de la maladie après avoir utilisé le désherbant à la maison ou au travail.

Bayer a acquis le Roundup dans le cadre de son achat de 63 milliards de dollars de la société agrochimique Monsanto en 2018. Elle a déclaré que des décennies d'études ont montré que le Roundup et le glyphosate sont sûrs et ne causent pas de cancer.

Le 17 février, la société allemande a annoncé qu'elle avait négocié avec un groupe d'avocats des plaignants un règlement à l'échelle nationale qui résoudrait presque toutes les poursuites relatives au Roundup auxquelles elle est confrontée en créant un nouveau recours collectif couvrant les réclamations dans tout le pays.

Le règlement établirait un programme visant à payer les plaignants sur une période de 21 ans, ce qui permettrait non seulement aux personnes ayant déjà déposé des plaintes de participer, mais aussi à celles qui ont été exposées au pesticide avant la conclusion de l'accord et chez qui un cancer a été diagnostiqué à l'avenir.

Dans le document déposé mercredi, les cabinets d'avocats qui ont demandé le report ont déclaré avoir reçu le dossier de règlement de plus de 600 pages le jour de son annonce et ne pas être en mesure de l'analyser rapidement. En revanche, ils affirment que Bayer et les entreprises avec lesquelles elle a négocié ont passé deux ans à mettre au point l'accord.

Bayer a déclaré que le règlement apporterait une "sécurité juridique" en mettant fin à des années de litiges coûteux sur le Roundup tout en indemnisant les plaignants actuels et futurs atteints de cancer.

L'ENTREPRISE S'ATTEND À CE QUE LA MAJORITÉ PARTICIPE

L'accord, qui doit être approuvé par un juge, n'exige pas que Bayer reconnaisse sa responsabilité ou ses torts, et l'entreprise peut se retirer si un trop grand nombre de plaignants refusent de participer.

Le directeur général de Bayer, Bill Anderson, a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs la semaine dernière que la société avait besoin de la "grande majorité" des plaignants pour participer, et il s'attend à ce que cela se produise.

Les cabinets d'avocats à l'origine de la plainte déposée mercredi ont déclaré que l'approbation initiale du règlement par un juge déclencherait une suspension générale de tous les litiges relatifs au Roundup, y compris des affaires remontant à près de dix ans, et porterait injustement préjudice aux plaignants malades qui ont attendu assez longtemps pour aller au procès.

Ils ont également mis en doute le fait que le règlement traite les plaignants de manière équitable. Ils ont demandé que l'audience d'approbation soit reportée d'au moins 60 jours afin d'en examiner les termes.

Un groupe d'avocats des plaignants qui a négocié l'accord avec Bayer a déclaré dans un communiqué mercredi qu'il espérait que le tribunal ne retarderait pas l'audience d'approbation préliminaire.

Les avocats qui cherchent à retarder l'accord "s'efforcent, je l'espère, de communiquer les termes de l'accord à leurs clients tout autant qu'ils tentent de retarder l'indemnisation des dizaines de milliers de victimes du Roundup qui attendent la justice depuis dix ans", ont-ils déclaré dans le communiqué.

Certains avocats représentant des plaignants du Roundup qui n'ont pas participé aux négociations ont également exprimé leur soutien à l'accord.

Louis City Circuit Court Judge Timothy Boyer, qui supervise le recours collectif, n'a pas encore programmé d'audience dans cette affaire.