Le règlement de 425 millions de dollars en faveur des déposants de Capital One reçoit une approbation préliminaire après un rejet antérieur
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 18:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge fédéral a donné son accord préliminaire lundi au règlement de recours collectif révisé de 425 millions de dollars de Capital One COF.N avec les déposants qui disaient avoir été floués par des taux d'intérêt élevés, deux mois après avoir rejeté un accord antérieur, a déclaré le procureur général de New York, Letitia James.

Le juge de district américain David Novak, à Alexandria (Virginie), a rendu sa décision après que Capital One a accepté de payer des taux d'intérêt plus élevés à l'avenir aux déposants de comptes 360 Savings, un avantage d'une valeur d'environ 530 millions de dollars selon les avocats des déposants.

