Le règlement de 425 millions de dollars en faveur des déposants de Capital One reçoit une approbation préliminaire après avoir été rejeté précédemment

La banque est accusée d'avoir lésé les déposants en les privant d'intérêts

Le juge avait rejeté l'accord précédent parce qu'il était trop faible

L'avocat des déposants qualifie le règlement d'"excellent résultat"

(Accusations, conditions du règlement, commentaires de l'avocat des déposants et du procureur général de New York) par Jonathan Stempel

Un juge fédéral a donné son accord préliminaire lundi au règlement révisé de 425 millions de dollars de l'action collective de Capital One COF.N avec les déposants qui ont déclaré avoir été privés de taux d'intérêt élevés, deux mois après le rejet d'un accord antérieur.

Le juge de district américain David Novak à Alexandria, en Virginie, a rendu sa décision après que Capital One a accepté de payer des taux d'intérêt plus élevés à l'avenir aux déposants de comptes 360 Savings, un avantage d'une valeur d'environ 530 millions de dollars en plus des 425 millions de dollars initiaux, selon les avocats des déposants.

L'accord résoudrait les plaintes selon lesquelles Capital One, basée à McLean, en Virginie, aurait gelé les taux à 0,3 % sur les comptes 360 Savings à "taux d'intérêt élevé", tout en offrant discrètement des taux supérieurs à 4 % aux nouveaux clients sur les comptes 360 Performance Savings de même nom.

Selon l'accord révisé, Capital One versera 425 millions de dollars aux déposants de 360 Savings, déduction faite des frais et des dépenses.

Elle augmentera également le taux d'intérêt de 360 Savings pour qu'il corresponde à celui de 360 Performance Savings, et maintiendra et gérera les deux types de comptes pendant au moins deux ans.

"C'est un excellent résultat pour le groupe", a déclaré Philip Black, un avocat des déposants, dans un courriel. Capital One n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

NEW YORK POURRAIT METTRE FIN À SON PROPRE PROCÈS

En rejetant le précédent règlement, M. Novak a déclaré que des millions de déposants de 360 Savings récupéreraient moins de 10 % de leurs dommages et intérêts et resteraient bloqués sur des comptes à faible rendement, ce qui leur causerait "le même préjudice financier que celui qu'ils subissent depuis des années."

Dix-huit États américains, dont New York, se sont opposés au règlement initial.

Le procureur général de New York, Letitia James, a également intenté un procès à Capital One, mais elle se désistera si le règlement révisé est approuvé par le tribunal et entre en vigueur.

"Les clients de Capital One comptaient sur la croissance de leurs comptes d'épargne, mais leur banque les a induits en erreur et les a trompés", a déclaré Mme James dans un communiqué. "Aujourd'hui, nous rendons justice à ces clients dans tout le pays."

Les comptes 360 Performance Savings rapportent désormais 3,3 %, à la suite des récentes baisses des taux d'intérêt de référence à court terme.

Les actions de Capital One ont chuté jusqu'à 8,2 % lundi, après que le président américain Donald Trump a appelé à un plafond d'un an de 10 % sur les taux d'intérêt des cartes de crédit. La banque a acheté l'émetteur de cartes Discover Financial Services en mai dernier.