Le redressement de Nike prend racine, le directeur général prévient qu'il y a encore du travail à faire car la Chine est à la traîne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions et ajout de détails lors de la conférence téléphonique) par Juveria Tabassum et Nicholas P. Brown

Nike NKE.N a fait état mardi d'une hausse surprise de son chiffre d'affaires au premier trimestre et a dépassé les attentes en matière de bénéfices , les efforts de redressement de la célèbre marque de vêtements de sport ayant gagné du terrain malgré la faiblesse de la Chine et les tarifs douaniers qui pèsent sur les marges.

Les actions ont augmenté de 3,4 % dans un marché étendu et agité, car la société a également réussi à se débarrasser d'une partie de ses stocks pléthoriques et les revenus de la vente en gros ont renoué avec la croissance , signe d'un premier succès pour le plan du directeur général Elliott Hill visant à redonner à Nike son lustre d'antan.

Les dirigeants ont averti que la reprise était encore loin d'être acquise.

Nike s'attend désormais à ce que les droits de douane lui coûtent environ 1,5 milliard de dollars cette année, contre 1 milliard de dollars prévu précédemment. La marque de vêtements de sport fabrique la quasi-totalité de ses chaussures dans des pays comme le Vietnam qui ont été frappés par des droits de douane élevés sous l'égide du président américain Donald Trump.

Le directeur général Hill, un vétéran de Nike, a pris les rênes l'année dernière et s'est engagé à recentrer la marque sur les sports de base comme la course à pied après une série de trimestres médiocres, et à produire le type de produits de pointe pour lesquels Nike était connue.

"Nous sommes également réalistes sur le fait que nous sommes en train de redresser notre entreprise face à des consommateurs prudents, à l'incertitude des tarifs douaniers et à des équipes qui sont encore en train de s'installer dans cette offensive sportive", a déclaré Elliott Hill lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats

Dans le communiqué de résultats de la société, Elliott Hill a admis que Nikeavait encore "du travail à faire pour que tous les sports, toutes les zones géographiques et tous les canaux soient sur la même longueur d'onde"

Nike prévoit pour le deuxième trimestre une baisse de son chiffre d'affaires à un chiffre, alors que les estimations tablaient sur une baisse de 3,1 %. Elle s'attend à ce que son activité de vente en gros, qui est en difficulté, enregistre également une croissance pour l'exercice 2026.

LA DOULEUR CHINOISE PERSISTE

La Chine, troisième marché de Nike, a été un problème particulier, et les dirigeants ont déclaré que la reprise y prendrait plus de temps. Le pays représentait 15 % des ventes globales au cours de l'exercice 2025. Les ventes en Grande Chine ont baissé pour le cinquième trimestre consécutif au cours des trois mois qui se sont terminés le 31août, Nike s'efforçant de stimuler la demande face à la forte concurrence des marques nationales, notamment Anta et Li-Ning.

La société a également perdu des parts de marché au profit de rivaux plus jeunes tels que On ONON.N et Hoka de Deckers

DECK.N . Elliott Hill a déclaré que Nike avait récemment envoyé les stars américaines du basket-ball LeBron James et Ja Morant en Chine en tant qu'ambassadeurs, ajoutant qu'il s'attendait à ce que des sports tels que la course à pied et le basket-ball stimulent la croissance dans la région.

"Nike a battu la barre basse fixée pour le bénéfice par action et a montré une certaine solidité du commerce de gros, mais les fondamentaux sous-jacents sont encore fragiles. La faiblesse du DTC, la pression sur les marges et la mollesse de la Chine sont des feux jaunes clignotants", a déclaré David Bartosiak, stratège boursier chez Zacks Investment Research.

SURPRISE DU PREMIER TRIMESTRE

Alors que les revenus du commerce de grosont augmenté de 5 % sur une base neutre en termes de devises, les marges ont encore été affectées par la hausse des coûts des produits due aux droits de douane.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise au premier trimestre a augmenté de 1 % en données brutes pour atteindre 11,72 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à une baisse de 5,1 %, à 11 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Matthew Friend, le directeur financier de Nike, a déclaré que les activités de vente directe au consommateur de l'entreprise ne renoueraient pas avec la croissance au cours de l'exercice 2026, l'Amérique du Nord étant en tête de la reprise et la Chine à la traîne.

Nike a déclaré un bénéfice par action de 49 cents au premier trimestre, dépassant largement les estimations de 27 cents, car l'entreprise a réussi à réduire ses niveaux de stocks au cours du trimestre. Cependant, la marge brute de la société a diminué de 320 points de base pour atteindre 42,2 %, après une baisse de 440 points de base au cours du trimestre précédent.