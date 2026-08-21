Le réchauffement climatique favorise la propagation de la méningo-encéphalite à tiques et du chikungunya - PDG de Bavarian Nordic

par Vera Dvorakova

Le réchauffement climatique favorise la propagation de l'encéphalite à tiques, ou méningo-encéphalite verno-estivale à tiques (MEVE), et du virus du chikungunya, a déclaré vendredi le PDG du laboratoire de vaccins Bavarian Nordic BAVA.CO .

L'activité "santé des voyageurs" de Bavarian Nordic bénéficie d'une forte demande en vaccins.

Les ventes de son vaccin contre le chikungunya, Vimkunya, qui a été autorisé aux États-Unis et dans l'Union européenne en février 2025, ont bondi de 415% au deuxième trimestre, tandis que le chiffre d'affaires généré par son vaccin contre l'encéphalite à tiques, Encepur, a progressé de 58%.

"Le nombre de régions en Allemagne désormais considérées comme exposées au risque de MEVE augmente d'année en année", a déclaré à Reuters le PDG Paul Chaplin, citant cet exemple pour illustrer l'impact sur le marché principal de l'entreprise.

La maladie progresse chaque année vers le nord depuis son bastion traditionnel du sud de l'Allemagne, a expliqué Paul Chaplin, ajoutant que la MEVE était également en hausse en Scandinavie, le réchauffement climatique et les hivers plus doux favorisant la croissance et la propagation des populations de tiques.

L'année dernière, 693 cas de MEVE ont été signalés en Allemagne, soit le troisième chiffre le plus élevé depuis le début de la collecte des données en 2001, a indiqué l’Institut Robert Koch dans un bulletin épidémiologique publié en février. L'institut a également ajouté deux nouvelles zones à risque.

Paul Chaplin a indiqué que le chikungunya, une maladie transmise par les moustiques que l'on trouve généralement en Asie et en Amérique du Sud, gagnait également l'Europe et les États-Unis.

Des moustiques capables de transmettre la maladie sont présents en Europe, et des cas importés du virus peuvent entraîner des épidémies locales, a-t-il précisé.

Il a rappelé les épidémies locales précédentes en Italie et en France, la France ayant signalé cette année des cas contractés localement, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

La température ambiante figure parmi les facteurs environnementaux les plus importants influençant la transmission du chikungunya par les moustiques, a indiqué l’ECDC sur son site web.

"Ce n'est probablement qu'une question de temps avant que le chikungunya ne se répande, malheureusement, dans le sud de l’Europe, mais aussi aux États-Unis", a ajouté le PDG.

(Par Vera Dvorakova à Gdansk; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)