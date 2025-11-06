Le rebond du bénéfice de Sanofi en 2025 est confirmé

sanofi (Crédit: / Adobe Stock)

Le laboratoire pharmaceutique a publié des résultats solides au troisième trimestre malgré des effets de comparaison moins favorables qu'en début d'année. Le chiffre d'affaires a progressé de 2,3% (mais de 7% à changes constants), à 12,4milliards d'euros, après +9,9% (en organique) au premier semestre.

Bonne surprise: le résultat opérationnel (en amélioration de 2,7%), pourtant très affecté par l'impactnégatif des devises qui a amputé sa croissance de près de 6 points, est ressorti 5% au-dessus des prévisions des analystes, grâce à une bonne maîtrise des coûts.

Le succès de Dupixent

Les ventes records du produit vedette Dupixent (+26% à changes constants), ont aussi contribué à cette performance. Elles ont franchi pour la première fois les 4milliards d'euros sur un trimestre, et sont donc sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de 22milliards d'ici à2030. Dupixent, qui commence à profiter de sa nouvelle indication dans la bronchite obstructive du fumeur (BPCO), génère l'essentiel de son activité aux Etats Unis (75%), qui reste de loin la zone géographique la plus dynamique de Sanofi (+11% à changes constants), l'Europe se limitant à +2,8%.

Autre source de satisfaction, les nouveaux produits récemment lancés continuent à monter en puissance (+57%) pour atteindre un milliard de ventes.En tête, le traitement de l'hémophilieAltuviiio (+81%), celui de la maladie de Pompe Nexviazyme (+28%) et l'anticancéreux Avyakit,issu du rachat en juin de la biotech BluePrint pour 9 milliards de dollars.

Baisse des vaccinations

La moins bonne nouvelle, certes anticipée, est venue de la division Vaccins en recul trimestriel de 7,8%, à 3,3milliards d'euros. Elle a été pénalisée par une baisse de 16,8% des vaccins antigrippauxlié à un ralentissement de la vaccination et à une pression sur les prix. En revanche, le succès de celui contre la bronchiolite des nourrissons, Beyfortus ne se dément pas. L'effet de comparaison négatif sur ce trimestre pour cette division devrait s'inverser sur le suivant.

Après une hausse de 12,4% du bénéfice par action sur neuf mois, la direction de Sanofi a maintenu pourl'ensemble de l'exercice 2025 son objectifd'un fort rebond de ce dernier, entre 10% et 13% (à changes constants).

Nous confirmons notre conseil d'achat mais, après les récents échecs cliniques, le rattrapage du titre, quia accru sadécote par rapport au secteur (elle atteintprès de 25%), ne s'effectuera qu'à la condition que la société rassure sur son portefeuille deR&D. Il faudra donc suivre avec attention deux potentiels catalyseursd'ici la fin de l'année: la décision de la FDA pour la mise sur le marché de Tolebrutinib (sclérose en plaques) et les discussions avec l'institution pour soumettre de nouvelles données pour Itepekimab (BPCO).