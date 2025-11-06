 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 964,84
-1,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le rebond du bénéfice de Sanofi en 2025 est confirmé
information fournie par Investir 06/11/2025 à 09:00

sanofi (Crédit: / Adobe Stock)

sanofi (Crédit: / Adobe Stock)

Le laboratoire pharmaceutique a publié des résultats solides au troisième trimestre malgré des effets de comparaison moins favorables qu'en début d'année. Le chiffre d'affaires a progressé de 2,3% (mais de 7% à changes constants), à 12,4milliards d'euros, après +9,9% (en organique) au premier semestre.

Bonne surprise: le résultat opérationnel (en amélioration de 2,7%), pourtant très affecté par l'impactnégatif des devises qui a amputé sa croissance de près de 6 points, est ressorti 5% au-dessus des prévisions des analystes, grâce à une bonne maîtrise des coûts.

Le succès de Dupixent

Les ventes records du produit vedette Dupixent (+26% à changes constants), ont aussi contribué à cette performance. Elles ont franchi pour la première fois les 4milliards d'euros sur un trimestre, et sont donc sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de 22milliards d'ici à2030. Dupixent, qui commence à profiter de sa nouvelle indication dans la bronchite obstructive du fumeur (BPCO), génère l'essentiel de son activité aux Etats Unis (75%), qui reste de loin la zone géographique la plus dynamique de Sanofi (+11% à changes constants), l'Europe se limitant à +2,8%.

Autre source de satisfaction, les nouveaux produits récemment lancés continuent à monter en puissance (+57%) pour atteindre un milliard de ventes.En tête, le traitement de l'hémophilieAltuviiio (+81%), celui de la maladie de Pompe Nexviazyme (+28%) et l'anticancéreux Avyakit,issu du rachat en juin de la biotech BluePrint pour 9 milliards de dollars.

Baisse des vaccinations

La moins bonne nouvelle, certes anticipée, est venue de la division Vaccins en recul trimestriel de 7,8%, à 3,3milliards d'euros. Elle a été pénalisée par une baisse de 16,8% des vaccins antigrippauxlié à un ralentissement de la vaccination et à une pression sur les prix. En revanche, le succès de celui contre la bronchiolite des nourrissons, Beyfortus ne se dément pas. L'effet de comparaison négatif sur ce trimestre pour cette division devrait s'inverser sur le suivant.

Après une hausse de 12,4% du bénéfice par action sur neuf mois, la direction de Sanofi a maintenu pourl'ensemble de l'exercice 2025 son objectifd'un fort rebond de ce dernier, entre 10% et 13% (à changes constants).

Nous confirmons notre conseil d'achat mais, après les récents échecs cliniques, le rattrapage du titre, quia accru sadécote par rapport au secteur (elle atteintprès de 25%), ne s'effectuera qu'à la condition que la société rassure sur son portefeuille deR&D. Il faudra donc suivre avec attention deux potentiels catalyseursd'ici la fin de l'année: la décision de la FDA pour la mise sur le marché de Tolebrutinib (sclérose en plaques) et les discussions avec l'institution pour soumettre de nouvelles données pour Itepekimab (BPCO).

Retrouvez cet article sur INVESTIR

Valeurs associées

SANOFI
85,6900 EUR Euronext Paris +0,54%

Cette analyse a été élaborée par Investir et diffusée par BOURSORAMA le 06/11/2025 à 09:00:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank