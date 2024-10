Le rebond des actions chinoises devrait se poursuivre selon Synciap (Ofi Invest)

(AOF) - "Il est probable que le rebond des actions chinoises se poursuive dans les semaines à venir", estime Peggy Li, gérante de portefeuille chez Syncicap (Ofi Invest). Elle souligne notamment que "de nombreux investisseurs, tant nationaux qu'internationaux, étaient absents ou sous-pondérés sur ce marché, ce qui pourrait alimenter le rebond", alors que les mesures de relance annoncées par l’exécutif "dépassent les attentes initiales". Elle ajoute que les valorisations des valeurs chinoises sont "attrayantes" avec un Per 2024 moyen de l’ordre de 12 pour l'indice MSCI China.

Les actions chinoises deviennent plus attrayantes par rapport aux marchés occidentaux, qui sont "plus matures et proches de leurs plus hauts historiques", conclut-elle.