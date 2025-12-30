Le real brésilien en forme après les données sur le chômage

(AOF) - Le real brésilien progresse de 1,42% face au billet vert et se négocie contre 0,1820 dollar après la publication de données indiquant que le taux de chômage au Brésil est tombé à son niveau le plus bas depuis 2012. Il s'est établi à 5,2% sur les trois mois jusqu'en novembre, contre 5,4% anticipés par les économistes.
