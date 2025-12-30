 Aller au contenu principal
Le real brésilien en forme après les données sur le chômage
information fournie par AOF 30/12/2025 à 17:21

(AOF) - Le real brésilien progresse de 1,42% face au billet vert et se négocie contre 0,1820 dollar après la publication de données indiquant que le taux de chômage au Brésil est tombé à son niveau le plus bas depuis 2012. Il s'est établi à 5,2% sur les trois mois jusqu'en novembre, contre 5,4% anticipés par les économistes.

Devises
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

