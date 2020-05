Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le réacteur EPR finlandais confronté à de nouveaux problèmes Reuters • 25/05/2020 à 14:43









HELSINKI, 25 mai (Reuters) - Une fuite au niveau des vannes a été découverte sur le réacteur nucléaire finlandais Olkiluoto-3, construit par un consortium formé par Areva ARVCF.PK et Siemens SIEGn.DE , a annoncé lundi l'autorité finlandaise de régulation STUK. Ce réacteur EPR de troisième génération, qui a accumulé plus de dix ans de retards depuis le lancement du chantier en 2005, doit commencer à produire de l'électricité à partir de novembre. "Une fuite a été observée dans la vanne de commande mécanique de l'une des vannes de sécurité du pressuriseur", a précisé le STUK, ajoutant qu'une enquête approfondie était nécessaire avant la délivrance d'un permis de chargement de combustible nucléaire. "C'est très grave", a souligné pour Reuters Iiro Paajanen, le directeur en charge des inspections au STUK, en référence à la fuite. Le groupe finlandais Teollisuuden Voima Oyj (TVO), exploitant du site, a sollicité le 8 avril un permis de chargement de combustible et espérait alors à l'époque recevoir le document dans quelques mois. Areva n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire. (Anne Kauranen et Tarmo Virki; version française Claude Chendjou)

Valeurs associées SIEMENS XETRA +2.04%