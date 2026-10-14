Le ratio cours/bénéfice prévisionnel du S&P 500 atteint son plus bas niveau depuis 2023 et passe sous sa moyenne sur dix ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les trois principaux indices boursiers américains sont dans le rouge; le Nasdaq affiche la plus forte baisse, reculant de >1 %

* Le secteur technologique est le plus faible du S&P 500; celui de la santé arrive en tête des hausses

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 0,5 %

* Le dollar se raffermit; le pétrole brut américain progresse d’environ 1 %; l’or recule d’environ 1,5 %; le bitcoin recule d’environ 2 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 5,25 %

14 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LE PER PRÉVISIONNEL DU S&P 500 TOMBE À SON PLUS BAS NIVEAU DEPUIS 2023 ET SOUS SA MOYENNE SUR 10 ANS

Les attentes sont élevées à l'approche de la saison des résultats du troisième trimestre, et cet optimisme n'est nulle part plus évident que dans le PER prévisionnel de l'indice S&P 500 .SPX .

Ces derniers jours, cet indice de référence a vu son ratio cours/bénéfice prévisionnel chuter à son plus bas niveau depuis avril 2023, lorsque les annonces de droits de douane faites par le président américain Donald Trump à l’occasion du « Jour de la Libération » avaient plongé les marchés mondiaux dans la tourmente.

Le S&P 500 affiche désormais un PER prévisionnel d’environ 19,1, soit légèrement en dessous de sa moyenne sur dix ans de 19,2, selon les données de LSEG. Il était tombé jusqu’à 17,6 en avril 2023.

Si la baisse du PER du S&P 500 en 2023 résultait d’une chute des cours boursiers, son recul plus récent intervient alors que l’indice évolue près de ses plus hauts historiques. Le S&P 500 ayant progressé de 13 % depuis le début de l’année 2026 après avoir atteint un record la semaine dernière, la récente baisse de son PER prévisionnel est presque entièrement due à la hausse des prévisions de bénéfices.

Les analystes tablent en moyenne sur une hausse de plus de 30 % des bénéfices du S&P 500 au troisième trimestre, les entreprises technologiques liées à l’IA étant à l’origine de la majeure partie de cette croissance .

Alors qu’Alphabet, Microsoft et d’autres ont affiché leur confiance dans leur vaste programme de développement de centres de données dédiés à l’IA, les petites entreprises du secteur pourraient voir leurs projets interrompus. La publication mercredi d’un rapport sur l’inflation plus élevé que prévu a déclenché une vague de ventes sur les titres liés à l’IA, qui ont compté sur l’endettement pour financer leur expansion, ce qui les rend sensibles aux craintes d’une hausse agressive des taux d’intérêt par la Réserve fédérale.

(Noel Randewich)

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