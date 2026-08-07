Le rapport sur l'emploi fait retomber les taux et relance Wall Street

Les marchés américains ont progressé vendredi, les investisseurs accueillant favorablement un rapport sur l'emploi nettement plus faible que prévu, qui a réduit le risque d'un nouveau resserrement monétaire et provoqué une détente des rendements obligataires. Le S&P 500 a gagné 0,62% à 7 757,6 points, le Nasdaq 100 a progressé de 1,19% à 29 722,3 points et le Dow Jones a avancé de 0,28% à 54 036,9 points.

Après avoir marqué le pas pendant deux séances, le marché a trouvé un nouveau soutien dans les chiffres de l'emploi, qui ont renforcé le scénario d'un ralentissement du marché du travail sans pour autant signaler un décrochage généralisé. Les créations de postes ont été négatives en juillet (-23 000), tandis que les chiffres de mai et juin ont été révisés à la baisse de 103 000 emplois au total, conduisant les investisseurs à revoir sensiblement leurs anticipations pour la Fed.

Cette faiblesse doit toutefois être nuancée, car une part importante du recul provient du secteur de l'éducation, tandis que l'emploi dans le privé a continué de progresser. La probabilité d'une hausse de 25 points de base en septembre est ainsi retombée à environ 44%, contre 55% la veille, tandis que celle d'au moins un relèvement d'ici octobre a reculé à 59%, contre 71%.

Cette révision des anticipations s'est immédiatement reflétée sur le marché obligataire, le rendement du Treasury à 10 ans reculant de 3 points de base, tandis que le 2 ans est tombé de 5 points de base. La détente a particulièrement profité aux segments sensibles aux taux, avec le Russell 2000 et le S&P MidCap 400 en nette progression, mais aussi aux constructeurs immobiliers, dont l'ETF sectoriel a gagné environ 2%.

Le rebond s'est également étendu à la technologie ( 1,0%), avec l'indice SOX des semi-conducteurs en hausse d'environ 2% et les logiciels reprenant des couleurs après la lourde correction de jeudi. Cloudflare ( 6%) et Palantir ( 10%) ont mené le mouvement, tandis que Datadog ( 3%) et AppLovin ( 3%) ont récupéré une partie de leurs pertes. Dans la consommation discrétionnaire ( 1,2%), Airbnb ( 17%) s'est envolé après ses résultats, soutenant un secteur également porté par Amazon ( 1%) et Tesla ( 3%).

La participation est restée relativement large, même si quelques poches de faiblesse ont persisté comme The Trade Desk (-22%), qui a pesé sur les services de communication (-0,2%), et l'énergie (-1,4%).

L'attention se portera désormais sur l'inflation IPC des Etats-Unis attendue la semaine prochaine, qui pourrait devenir le prochain véritable test pour la trajectoire monétaire de la Fed. Une inflation supérieure aux attentes pourrait rapidement remettre en cause la détente des rendements obligataires observée après le rapport sur l'emploi et raviver les anticipations de resserrement monétaire.