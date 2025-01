Le rapport sur l'emploi américain fait trembler les marchés

En revanche, Ubisoft a enregistré une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120 au lendemain de l'avertissement sur ses revenus.

Du côté des marchés à Paris, Airbus a figuré parmi les plus fortes hausses du CAC 40 alors que le géant de l'aéronautique a manqué de peu son objectif de livraison d'avions en 2024.

John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud, estime que ce rapport publié par le département américain du travail pour le mois de décembre est une nouvelle fois de la plus haute importance. "En effet, un nombre de créations d'emplois au-delà des attentes pourrait solidifier les doutes des investisseurs quant aux futures baisses de taux de la Fed et potentiellement faire remonter le rendement du 10 ans américain vers le niveau psychologique des 5%".

Le rapport sur l'emploi américain nous apprend aussi que le taux de chômage a reculé à 4,1%, contre 4,2% attendu après 4,2% le mois précédent. Les salaires ont augmenté de 3,9%, à comparer avec un consensus de 4% et une hausse de 4% en novembre.

Dans le détail, aux Etats-Unis, le secteur non-agricole a créé 256 000 emplois au mois de décembre dépassant largement le consensus : 164 000 Il y en avait eu 212 000 en novembre. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis neuf mois.

Les investisseurs ont pris connaissance d'un rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis plus solide que prévu. S'il s'agit d'une bonne nouvelle pour l'économie, elle est accueillie défavorablement par les investisseurs. Ce rapport a en effet provoqué une nouvelle hausse des taux longs et repoussé une nouvelle baisse des taux de la Fed.

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé dans le rouge une dernière séance de la semaine marquée par la publication d'un rapport sur l'emploi américain meilleur que prévu. L'indice CAC 40 a perdu 0,79% à 7431,04 points, mais l'indice phare de la place parisienne affiche un peu plus de 2% de gains sur la semaine. L'EuroStoxx50 a cédé aujourd'hui de 0,80% à 4977,80 points. A Wall Street, les marchés reculent nettement avec un Dow Jones cédant 1,62% vers 17h30.

