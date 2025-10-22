 Aller au contenu principal
Le rand sud-africain s'affaiblit après les données sur l'inflation de septembre
information fournie par AOF 22/10/2025 à 16:27

(AOF) - Déjà en baisse la veille, le rand sud-africain a poursuivi son repli face à un panier d’autres devises. A 16h30, il recule de 0,31% et s’échange contre 0,0495 euro, tandis que face au billet vert, il cède 0,39%, à 0,0573 dollar. La raison de ce repli est liée à la publication d’une accélération de l’inflation plus faible qu'anticipé en Afrique du Sud au mois de septembre. En rythme annuel, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 3,4%, contre des attentes à +3,5%.

En données core, toujours en rythme annuel, la hausse a atteint 3,2%, contre une progression de 3,1% en août. A +3,2%, l'inflation affiche son plus haut niveau depuis le mois de février dernier.

Ces statistiques ont ainsi renforcé l'hypothèse de voir la banque centrale du pays baisser ses taux, ce qui affaiblirait la monnaie locale. La South African Reserve Bank (SARB) a déjà procédé à trois baisses de son principal taux directeur cette année, la dernière date du 31 juillet.

Devises
Inflation
