Le rallye haussier de l'or connaît un coup de fatigue
information fournie par AOF 17/10/2025 à 16:38

(AOF) - L'once d'or perd désormais 2,24%, à 4229,21 dollars, après avoir touché un nouveau plus haut historique dans la nuit à un peu plus de 4378 dollars. Le métal précieux affiche une progression de 61% depuis le 1er janvier. L'une des principales explications à cette forte progression de l'once d'or ces dernières années, dont la courbe est quasiment parabolique en 2025, se trouve du côté des Banques centrales. Depuis l'imposition de sanctions à la Banque de Russie par les pays occidentaux en 2022, elles ont nettement augmenté leurs achats de métal jaune.

Le chiffre magique : 30%

"Les Banques centrales des marchés émergents ont pris conscience que tout désaccord politique avec l'Occident les exposait à un risque implicite de confiscation de leurs actifs. Elles ont donc décidé de diversifier leurs réserves de change en achetant de l'or physique," explique UBP. Selon le gestionnaire d'actifs, elles achètent environ 30% de l'offre annuelle !

Selon les calculs de Deutsche Bank dévoilés ce matin, la part de l'or dans les réserves de devises et d'or des Banques centrales est passée de 24% à la fin du mois de juin à 30% actuellement, en tenant compte du cours au comptant de l'or. La part du dollar américain a baissé de 43% à 40% au cours de la même période.

Les autres raisons de cette poussée de fièvre aurifère sont bien connues : incertitudes géopolitique et politique élevées, craintes concernant l'indépendance de la Fed, perte de confiance dans les monnaies fiduciaires, achat par les ETF spécialisés dans les matières premières...

Le retour des classiques

Ce matin, l'once d'or a bénéficié de catalyseurs très classiques, la baisse du dollar et des taux d'intérêt. Le recul de la devise américaine rend moins onéreux son achat pour les détenteurs d'autres devises. S'agissant des taux, des rendements moins élevés réduisent le coût d'opportunités de détenir de l'or, qui n'offre aucune rémunération. MUFG explique la baisse du dollar par la forte correction des actions des banques régionales américaines. Celle-ci a également bénéficié aux obligations d'Etat, qui ont servi de valeur refuge. Le rendement du 10 ans américain est tombé au plus bas à 3,939%.

Ces catalyseurs fonctionnent aussi en sens inverse, provoquant un repli de l'or cet après-midi. Le rendement du 10 ans américain gagne 4,44 points de base à 4,017% et l'indice DXY, qui mesure la valeur du dollar face à un panier de 6 devises, progresse de 0,19%, à 98,52. Le rendement et le dollar sont repartis en sens inverse grâce à l'annonce par Donald Trump, qu'il rencontrerait le président chinois dans deux semaines. Les inquiétudes à propos de la guerre commerciale sino-américaine s'apaisent. Du moins pour l'instant.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

