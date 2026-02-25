 Aller au contenu principal
Le rallye des valeurs technologiques mis à l'épreuve par les résultats de Nvidia
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 10:50

Un rebond des valeurs
technologiques dans le monde entier a contribué à la hausse des
marchés boursiers mercredi et a préparé le terrain pour la
publication des résultats de Nvidia, tandis que les
investisseurs ont mis de côté leurs préoccupations concernant
les tarifs douaniers américains - du moins pour l'instant.
    L'indice mondial des actions MSCI a augmenté de 0,3 %
 .MIWD00000PUS , l'indice européen STOXX 600  .STOXX  a augmenté
de 0,46 % et a retrouvé son niveau record, et les contrats à
terme américains indiquent également une hausse à l'ouverture,
après que les indices se soient redressés mardi. 
    Des gains plus spectaculaires ont été observés en Asie où
l'indice de référence APAC ex-Japon a augmenté de 1,44%
 .MIAPJ0000PUS  sous l'impulsion de l'avancée des bourses riches
en puces comme la Corée et Taiwan,  .KS11   .TWII  et le Nikkei
du Japon a gagné 2,2%. 
    La pénurie mondiale de puces mémoire a fait doubler les
cours des actions de Samsung Electronics  005930.KS  et SK Hynix
 000660.KS  depuis octobre, car l'argent a remonté la chaîne
d'approvisionnement de l'IA jusqu'aux fabricants de puces, qui
jouissent d'une énorme popularité. 
    Alors que la fièvre de l'IA a affecté les valeurs
logicielles à l'échelle mondiale ces dernières semaines en
raison de la crainte d'une perturbation de leur modèle
économique, elles ont continué à se redresser mercredi. 
Les valeurs logicielles ont enregistré des gains aux États-Unis
et en Europe mardi lorsque le laboratoire d'intelligence
artificielle Anthropic a annoncé plusieurs nouveaux plug-ins
 développés conjointement avec des partenaires. 
    Le fait que l'événement "ait mis l'accent sur le partenariat
plutôt que sur le déplacement a aidé le secteur des logiciels",
a déclaré Mohit Kumar, économiste en chef pour l'Europe chez
Jefferies. 
    Il a ajouté que la perturbation de l'IA resterait néanmoins
un thème de marché. 
    Ce récent rebond des valeurs technologiques pourrait être
renforcé ou remis en question par les résultats de Nvidia
 NVDA.O , la plus grande entreprise au monde en termes de
capitalisation boursière, attendus après la clôture des marchés
américains.
    Selon les prévisions, ses bénéfices devraient avoir augmenté
de 62 % au cours du trimestre qui s'est achevé fin janvier, et
son chiffre d'affaires devrait avoir bondi de 68 %, bien que
Nvidia ait dépassé les prévisions de ventes pendant 13
trimestres consécutifs et que le marché s'attende probablement à
davantage. 
Les valeurs technologiques ne sont pas les seules à stimuler la
croissance. Les actions de HSBC  HSBA.L  - la plus grande banque
d'Europe - sont en hausse de 5,5 % à Londres après la
publication d'un bénéfice supérieur aux attentes , et la
révision à la hausse d'un objectif clé en matière de bénéfices. 
    
    INQUIÉTUDES MONDIALES
L'optimisme des actions survient alors même que les
investisseurs sont aux prises avec une série d'inquiétudes
politiques et géopolitiques, bien que cela ait permis au
président américain Donald Trump de se vanter  des gains
boursiers dans son discours sur l'état de l'Union. 
    M. Trump a également déclaré que "presque tous" les pays et
les entreprises voulaient s'en tenir aux accords tarifaires et
d'investissement conclus précédemment avec Washington, mais il
n'a pas clarifié ses plans concernant l'Iran, alors que des
signes indiquent qu'il se rapproche d'un conflit militaire avec
Téhéran.
    Nous pensons que le marché est assez optimiste en ce qui
concerne les risques géopolitiques. Même si nous ne prévoyons
pas de conflit prolongé, toute attaque des États-Unis est
susceptible d'être contrée par l'Iran et de faire vaciller les
actifs à risque", a déclaré M. Kumar. 
    Les inquiétudes concernant l'IA, l'Iran et les tarifs
douaniers ont contribué à soutenir les obligations d'État aux
États-Unis et surtout en Europe ces derniers jours, bien que les
rendements aient légèrement augmenté mercredi. 
    Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a augmenté de
près de 2 points de base à 4,05%  US10YT=RR , mais il était
encore proche du plus bas niveau de lundi de 4,017% sur trois
mois.  US/  
    Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix. 
    La plupart des rendements européens à 10 ans ont également
augmenté d'environ 1 point de base, mais se situent à nouveau
autour des plus bas de plusieurs mois, et de plus d'un an dans
le cas de la dette britannique et italienne.  GVD/EUR  
    Les rendements japonais, en revanche, ont fortement augmenté
mercredi après la nomination de deux universitaires considérés
comme favorables à une politique monétaire souple au conseil
d'administration de la banque centrale.
    Alors que les rendements à court terme sensibles aux taux
ont baissé, en raison des attentes de hausses de taux moins
immédiates de la BOJ, les inquiétudes plus générales selon
lesquelles la BOJ est en retard sur la courbe ont fait grimper
les rendements à plus long terme. 
    Le rendement de l'obligation à 40 ans  JP40YTN=JBTC , le
plus long terme du Japon, a augmenté de 10 points de base (bps)
à 3,615%, la plus forte progression en un mois.  JP/  
    Cela a également pesé sur le yen, avec un dollar en hausse
de 0,17% à 156,18 yens  JPY=  et un euro en hausse de 0,3%
contre la monnaie japonaise à 184,18 yens.  EURJPY=   FRX/  
    Le dollar a quant à lui légèrement baissé, l'euro
progressant de 0,16%  EUR=  à 1,1792 dollar et la livre  GBP= 
de 0,25% à 1,352 dollar. 
    Même les marchés des devises se concentrent sur les
résultats de Nvidia. Francesco Pesole, analyste principal des
devises chez ING, a déclaré qu'un échec pourrait affecter le
sentiment de risque plus large et avec des implications de
change, et peser sur les dollars australien  AUD=  et
néo-zélandais  NZD=  et la couronne norvégienne  NOK= . 
    Sur les marchés des matières premières, le pétrole a
poursuivi sa progression, alimentée par les inquiétudes
concernant l'Iran, et a oscillé autour d'un sommet de sept mois.
    Le brut américain  CLc1  a augmenté de 0,55% à 65,99 dollars
le baril et le Brent  LCOc1  a augmenté de 0,4% à 71,07 dollars.
 O/R  
    Le cuivre était également en hausse, les traders pariant sur
une demande de réapprovisionnement après que les participants au
marché chinois soient revenus d'une pause de neuf jours pour le
Nouvel An lunaire, tandis que l'or au comptant  XAU=  a augmenté
de 0,7 % à 5 184 $ l'once.  MET/L   GOL/

Valeurs associées

AUD/USD SPOT
0,7086 Six - Forex 1 +0,35%
Argent
90,79 USD Six - Forex 1 +3,81%
CSI 300 INDEX
4 735,89 Pts Six - Forex 1 +0,60%
EUR/JPY SPOT
184,5820 Six - Forex 1 +0,60%
EUR/USD SPOT
1,1784 USD Six - Forex 1 +0,08%
GBP/USD SPOT
1,3516 Six - Forex 1 +0,16%
HONG KONG HANG SENG INDIC
26 765,72 Pts Six - Forex 1 +0,66%
HSBC HLDG
1 354,600 GBX LSE +4,89%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NVIDIA
192,8500 USD NASDAQ +0,68%
Nikkei 225
58 583,12 Pts Six - Forex 1 +2,20%
Or
5 188,69 USD Six - Forex 1 +0,87%
Pétrole Brent
70,78 USD Ice Europ -0,60%
Pétrole WTI
65,58 USD Ice Europ -0,83%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
STOXX Europe 600
632,00 Pts DJ STOXX +0,45%
TAIEX
35 413,07 Pts Six - Forex 1 +2,05%
USA BENCHMARK 10A
4,048 Rates -0,76%
USD/JPY SPOT
156,6375 Six - Forex 1 +0,51%
WOOLWORTHS GRP
21,200 EUR Tradegate +11,58%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

