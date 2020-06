Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le rachat du rail de Bombardier par Alstom bien engagé, dit le PDG du groupe canadien Reuters • 18/06/2020 à 18:36









LE RACHAT DU RAIL DE BOMBARDIER PAR ALSTOM BIEN ENGAGÉ, DIT LE PDG DU GROUPE CANADIEN MONTREAL (Reuters) - Le projet de cession de la division ferroviaire de Bombardier au français Alstom est "quasiment sur la voie" de son calendrier original, a déclaré jeudi le président-directeur général du groupe canadien, Eric Martel, lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires. Bombardier, a-t-il ajouté, "progresse bien" sur ces projets de cession d'actifs, dont cet accord avec Alstom qui pourrait atteindre 6,2 milliards d'euros. Dévoilé en février dernier, le projet de cession de la division ferroviaire de Bombardier à Alstom doit aboutir au cours du premier semestre 2021 et donner naissance au numéro 2 mondial dans le rail, mieux armé pour faire face à la concurrence du géant chinois CRRC. Mais il est soumis à l'accord des autorités de régulation concernées. La Commission européenne s'est donnée jusqu'au 16 juillet pour rendre sa décision. (Allison Lampert; version française Henri-Pierre André)

