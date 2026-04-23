Le rachat de Sky Deutschland par RTL entraînera d'importantes suppressions d'emplois, selon certaines sources

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(Ajout de commentaires antérieurs du directeur général, de l'approbation de la Commission européenne et du contexte du rachat) par Klaus Lauer

Le rachat de la société de télévision payante Sky Deutschland par le radiodiffuseur européen RTL AUDK.LU devrait entraîner d'importantes suppressions d'emplois, avec un nombre de postes à trois chiffres susceptibles d'être affectés, selon deux sources au fait du dossier.

RTL prévoit d'éliminer les fonctions qui se chevauchent après l'acquisition, ont déclaré les sources, citant les doublons dans des domaines tels que les ressources humaines, le marketing ou l'administration entre le siège de RTL à Cologne et la base de Sky Deutschland à Munich.

RTL et Sky se sont refusés à tout commentaire.

Le directeur général de RTL, Thomas Rabe, a déclaré mercredi à Reuters que des emplois seraient supprimés, sans donner plus de détails. "Nous serons très équitables", a-t-il déclaré.

La Commission européenne a approuvé mercredi en fin de journée le rachat de Sky Deutschland par RTL sans conditions, malgré les concessions offertes par RTL sur le marché de la publicité.

L'autorité de la concurrence de l'UE a déclaré que l'opération ne réduirait pas de manière significative la concurrence dans le domaine de la publicité télévisée, de l'acquisition de droits sportifs et de divertissement ou des services de diffusion en continu.

"C'est un grand jour pour nous et pour le marché des médias en Europe dans son ensemble", a déclaré M. Rabe à Reuters, ajoutant que l'opération, annoncée en juin 2025, devrait être finalisée le 1er juillet.

La fusion vise à combiner les offres de sport et de divertissement pour mieux concurrencer les groupes américains de diffusion en continu tels que Netflix NFLX.O , Disney DIS.N et Amazon Prime AMZN.O . RTL aura accès aux droits sportifs de Sky, notamment la Bundesliga allemande, la Premier League anglaise et la Formule 1, tandis que le service de diffusion en continu de Sky, WOW, sera transféré à RTL.

L'opération devrait générer 250 millions d'euros (292 millions de dollars) de synergies annuelles d'ici trois ans, principalement grâce à des économies de coûts.

RTL Deutschland a annoncé l'année dernière des plans de suppression d'environ 600 emplois à temps plein, dans le cadre de sa réorientation vers la diffusion en continu. Sky Deutschland emploie environ 2 000 personnes, principalement à Munich.

RTL, détenue majoritairement par Bertelsmann BTGGg.F , exploite des réseaux de télévision commerciale en Allemagne et en France et représente environ un tiers des recettes du conglomérat allemand.

(1 $ = 0,8561 euros)