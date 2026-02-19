Le rachat de Schroders par Nuveen sous-évalue la société de gestion d'actifs, selon l'un des 25 principaux actionnaires

J O Hambro estime que l'offre de Nuveen est inférieure de 10 à 15 % à la "juste valeur"

Le bailleur de fonds Tikehau Capital a vendu sa participation pour un bénéfice de 240 millions d'euros

Le rapprochement de Schroders et de Nuveen donnerait naissance à un gestionnaire d'actifs de 2,5 billions de dollars

(La rédaction ajoute les commentaires de Tikehau et de Harris Associates) par Iain Withers

L'accord de 9,9 milliards de livres sterling (13,3 milliards de dollars) de Nuveen pour acheter Schroders SDR.L sous-évalue le gestionnaire d'actifs britannique, a déclaré jeudi l'actionnaire de Schroders J O Hambro, alors que l'un des autres investisseurs de la société, Tikehau Capital TKOO.PA , a confirmé qu'il s'était désengagé.

Schroders a déclaré jeudi dernier qu'elle avait l'intention de se vendre à son rival américain et de mettre fin à plus de 220 ans d'indépendance. La famille fondatrice Schroder - qui détient toujours 42 % de la société - a accepté de soutenir l'opération, laissant à Nuveen et aux dirigeants de Schroders le soin de persuader les autres actionnaires de suivre le mouvement.

J O Hambro, qui détient une participation d'environ 0,5 % dans Schroders et qui est l'un des 25 premiers actionnaires selon les données du LSEG, a déclaré dans un communiqué qu'il estimait que l'évaluation de la société par Nuveen était inférieure de 10 à 15 % à sa juste valeur. Elle n'a pas souhaité faire de commentaire lorsqu'on lui a demandé si elle soutiendrait l'opération dans ses conditions actuelles.

L'un des principaux actionnaires de Schroders jusqu'à la semaine dernière, le gestionnaire d'actifs français Tikehau Capital, a déclaré séparément, après la publication de ses résultats jeudi, qu'il avait vendu la totalité de sa participation dans la société londonienne, qui avait atteint 5,4 %, pour un bénéfice de 240 millions d'euros (282 millions de dollars).

"Après l'annonce, nous avons décidé de vendre", a déclaré Antoine Flamarion, cofondateur de Tikehau, aux journalistes. "Nous avons tout abandonné. A tort ou à raison, nous considérons que l'accord de vente est ferme"

Les analystes de Morningstar ont émis l'hypothèse que les actionnaires restants de Schroders pourraient attendre une offre plus élevée.

Un autre des principaux bailleurs de fonds de Schroders, Harris Associates, a également vendu ses actions, a confirmé un porte-parole, sans préciser quand les actions ont été vendues.

Schroders s'est refusé à tout commentaire, mais a déjà déclaré que l'opération - à environ 17 fois les bénéfices - représentait une bonne valeur pour les actionnaires. Nuveen n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

James Lowen et Clive Beagles, gestionnaires de portefeuille chez J O Hambro, ont déclaré que l'opération mettait en évidence le "degré de sous-évaluation" du marché britannique.

L'accord entre Schroders et Nuveen créera un groupe combiné avec 2,5 billions de dollars d'actifs sous gestion.

(1 $ = 0,7422 livre) (1 $ = 0,8499 euro)