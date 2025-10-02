Le rachat de l'éditeur de jeux vidéo EA pour 55 milliards de dollars met l'accent sur la diversification de la propriété intellectuelle dans le domaine du jeu vidéo

Un rachat met en évidence le potentiel de croisement des médias

Le marché des jeux vidéo est confronté à un ralentissement, les entreprises recherchent de nouvelles stratégies en matière de propriété intellectuelle

Le groupe Savvy Games se développe dans le domaine des jeux et du divertissement

Le rachat par Electronic Arts EA.O pour un montant record de 55 milliards de dollars par le fonds souverain d'Arabie saoudite et deux autres entreprises marque un tournant dans l'industrie du jeu vidéo, les entreprises cherchant à capitaliser sur la propriété intellectuelle par le biais de croisements de médias.

Bien qu'il s'agisse de la plus grande industrie du divertissement au monde, le marché des jeux vidéo connaît un ralentissement post-pandémique, les consommateurs limitant leurs dépenses en réponse à la hausse des prix, ce qui oblige les entreprises et les dirigeants à réfléchir à d'autres moyens de tirer parti d'une propriété intellectuelle à succès.

Elles le font notamment par le biais d'autres types de médias, tels que le cinéma et la télévision.

L'acquisition d'EA signifie que les nouveaux propriétaires de la société, Silver Lake, le Fonds d'investissement public saoudien (PIF) et Affinity Partners de Jared Kushner, mettent la main sur des propriétés telles que "Battlefield", "Apex Legends" et "Les Sims".

D'autres entreprises ont récemment réussi à transposer des jeux vidéo extrêmement populaires en franchises cinématographiques et télévisuelles, alors que dans les décennies passées, de telles adaptations - telles que "Doom" en 2005 ou "Street Fighter: The Legend of Chun-Li" de 2009 - ont souvent été mal accueillies par la critique et n'ont pas eu de succès au box-office.

Le succès mondial de la série télévisée 6758.T "The Last of Us" de Sony en 2023 a incité les studios hollywoodiens et les éditeurs de jeux à lancer des adaptations cinématographiques et télévisuelles de propriétés intellectuelles de jeux vidéo populaires. Il s'agit notamment de la série "Fallout" d'Amazon Prime, d'une nouvelle saison de "Arcane" de Riot Games, de "A Minecraft Movie" de Warner Bros, et des suites du film de Nintendo 7974.T "Super Mario Bros" et du film "Mortal Kombat". le film "Call of Duty" devrait également être adapté au grand écran dans une production de Paramount Skydance PSKY.O .

EA, qui se prépare à lancer le très attendu "Battlefield 6", a déjà annoncé l'année dernière son intention de s'associer à Amazon AMZN.O MGM Studios pour produire un film basé sur son jeu de rôle de simulation, "Les Sims".

"La direction à suivre est claire à long terme, et la valeur de la propriété intellectuelle des jeux vidéo haut de gamme ne fait qu'augmenter à mesure que les joueurs continuent de concentrer leur engagement sur un nombre plus restreint de franchises et de jeux plus populaires", ont déclaré les analystes de Raymond James.

La branche jeux du PIF, Savvy Games Group, a acheté ou réalisé des investissements majeurs dans d'autres sociétés de jeux vidéo telles que Take-Two Interactive TTWO.O et Nintendo

7974.T et a également misé gros sur la croissance d'autres secteurs du divertissement, en signant des accords pour développer les cinémas dans le royaume et en prenant une participation dans la société d'animation japonaise Toei Co 9605.T .

"Le PIF a manifesté un intérêt accru pour les actifs du secteur du divertissement qui occupent une place importante dans la culture populaire. Je m'attends à ce qu'il se concentre davantage sur les médias numériques et moins sur la presse écrite ou sur les modèles traditionnels de diffusion de films et de programmes télévisés tels que la télévision linéaire et les salles de cinéma", a déclaré Jon Wakelin, partenaire de la société de conseil en stratégie technologique Altman Solon.

Selon les experts, si le fait de payer des sommes considérables pour détenir des droits de propriété intellectuelle importants peut être bénéfique à long terme, les coûts élevés de production et de développement peuvent représenter un risque financier s'ils ne sont pas déployés de manière appropriée.

Par exemple, le groupe suédois de jeux vidéo Embracer

EMBRACb.ST s'est lancé dans une frénésie d'acquisitions au cours des trois ou quatre dernières années, en rachetant des dizaines de petits studios et en étoffant son portefeuille de jeux. Cependant, les mauvaises critiques des grands titres et les projets annulés ont frappé l'entreprise, ce qui a conduit à une scission en trois parties de l'entreprise l'année dernière.

"La consolidation de la propriété intellectuelle dans un marché baissier présente des avantages à court terme, mais finit le plus souvent par entraîner des inefficacités et une dévaluation", a déclaré Joost van Dreunen, professeur de jeux à la Stern School of Business de l'université de New York.