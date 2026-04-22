Le quart de siècle de relation entre Deutsche Telekom et T-Mobile US

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Deutsche Telekom DTEGn.DE étudie la possibilité de fusionner avec son unité américaine, T-Mobile US

TMUS.O , selon des sources, dans ce qui serait une fusion publique record.

L'opération couronnerait un quart de siècle de manœuvres qui ont transformé un nouveau venu américain en un géant de 218 milliards de dollars et fait de l'entreprise américaine le joyau de la couronne de sa société mère allemande.

Voici les grandes étapes de la relation entre Deutsche Telekom et T-Mobile:

1999 - Western Wireless scinde son unité VoiceStream Wireless en VoiceStream Wireless Corporation.

2000 - Deutsche Telekom accepte d'acquérir VoiceStream Wireless et l'opérateur GSM américain Powertel. L'opération est évaluée à environ 50,7 milliards de dollars au moment de l'annonce.

2001 - Deutsche Telekom finalise l'acquisition de VoiceStream et de Powertel, formant ce qu'elle appelle le premier opérateur transatlantique de communications sans fil au monde utilisant la norme GSM. VoiceStream est intégré à T-Mobile International, la filiale mobile de Deutsche Telekom.

2002 - VoiceStream, rebaptisé T-Mobile USA, commence à déployer la marque T-Mobile dans les principales villes de l'ouest des États-Unis, notamment Las Vegas, Los Angeles et San Francisco.

2011 - AT&T T.N annonce son intention d'acheter T-Mobile US pour 39 milliards de dollars, mais l'opération échoue après l'intervention des autorités de la concurrence américaines. Deutsche Telekom reçoit 4 milliards de dollars d'indemnités de rupture.

2013 - T-Mobile USA fusionne avec MetroPCS. Le 1er mai, la société fusionnée commence à être cotée à la Bourse de New York sous le nom de T-Mobile US et le symbole TMUS.

2020 - T-Mobile US réalise une fusion avec Sprint, évaluée à 26 milliards de dollars. La participation de Deutsche Telekom dans T-Mobile US est ramenée à 43 %, tandis que le propriétaire de Sprint, le japonais SoftBank 9434.T , prend une participation de 24 %.

2021 - Deutsche Telekom vend T-Mobile Netherlands pour 5,1 milliards d'euros, soit 6 milliards de dollars au taux de change actuel, et utilise une partie du produit pour racheter des actions de T-Mobile US.

2022 - Deutsche Telekom acquiert 21,2 millions d'actions T-Mobile US auprès de SoftBank pour 2,4 milliards de dollars, ce qui porte sa participation à 48,4 %.

2023 - Deutsche Telekom dépasse les 50 % de participation dans T-Mobile US. Lors d'une assemblée générale de Deutsche Telekom, le directeur général Tim Hoettges déclare que l'entreprise cherchait à obtenir une participation majoritaire depuis 2021.

2026 - Deutsche Telekom étudie la possibilité de fusionner avec T-Mobile US pour créer un géant des télécommunications de 400 milliards de dollars, ce qui constituerait la plus grande fusion publique jamais réalisée, selon deux personnes au fait du dossier.

(1 dollar = 0,8515 euro)