Le Quai d'Orsay déconseille les déplacements au Niger

PARIS, 12 août (Reuters) - Le ministère français des Affaires étrangères déconseille tout déplacement au Niger, conséquence de l'attaque de dimanche qui a fait huit morts, dont six ressortissants français. "L'ensemble du pays est formellement déconseillé (rouge), à l'exception de la capitale Niamey qui est déconseillée sauf raison impérative (orange)", précise le Quai d'Orsay mercredi sur son site internet. Le ministère rappelle que "la menace terroriste pesant sur le Niger, en particulier hors de la capitale et près des frontières, est très élevée". "Les actions perpétrées aux frontières de ce pays (enlèvements, attentats, attaques) soulignent la persistance et la diversité de la menace malgré la mobilisation des forces de sécurité et de défense des pays de la région pour les combattre", ajoute le ministère. "Les lieux fréquentés par les expatriés sont particulièrement visés." (Henri-Pierre André)

