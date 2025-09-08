 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 706,88
+0,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le PRS REIT britannique annonce que KKR a rejoint le processus de vente et que l'offre de Long Harbour est toujours d'actualité
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 11:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2, d'informations sur la proposition de Long Harbour et sur le secteur dans l'ensemble du texte)

Le fonds d'investissement immobilier britannique PRS REIT PRSR.L a déclaré lundi que KKR KKR.N s'était joint à son processus de vente formel quicomprend déjà une offre de l'investisseur immobilier Long Harbour , mais a ajouté que la société américaine de capital-investissement n'avait pas fait d'offre.

Les actions de PRS REIT ont augmenté de 8,8 % à 106,6 pence, ce qui en fait la meilleure performance de l'indice FTSE mid-caps .FTMC , qui est en hausse de 0,6 %.

Les valorisations plus faibles au Royaume-Uni ont rendu les actifs britanniques plus attrayants pour les entreprises basées aux États-Unis, les sociétés d'investissement immobilier cotées au Royaume-Uni suscitant l'intérêt d'acheteurs cherchant à se renforcer dans un contexte économique incertain.

PRS REIT a déclaré que Long Harbour n'avait pas retiré sa proposition de rachat de 631,6 millions de livres (852 millions de dollars) reçue en juin, selon laquelle les actionnaires de la société recevraient 115 pence par action en espèces.

PRS, qui se concentre sur les maisons familiales dans le secteur locatif privé, a lancé un processus de vente formel à la suite d'un examen stratégique qui a débuté en octobre dernier, après le remplacement de deux membres du conseil d'administration, dont son président.

KKR n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Il a fait plusieurs offres de rachat à des sociétés cotées au Royaume-Uni en 2025, notamment une offre de 6,4 milliards de dollarspour Spectris SXS.L et une poursuite infructueusede Primary Health Properties

PHP.L .

Valeurs associées

FTSE 250
21 704,35 Pts FTSE Indices +0,60%
KKR & CO
135,570 USD NYSE -1,35%
PRIM HLTH PROP R
89,550 GBX LSE -0,50%
SPECTRIS
4 089,000 GBX LSE +0,27%
THE PRS REIT
105,400 GBX LSE +7,55%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des forces de sécurité israéliennes sur les lieux d'une fusillade au carrefour de la route de Ramot, à Jérusalem-Est, le 8 septembre 2025 ( AFP / Menahem Kahana )
    Attentat à Jérusalem-Est: six morts
    information fournie par AFP 08.09.2025 13:15 

    Six personnes ont été tuées dans une attaque anti-israélienne lundi à Jérusalem-Est, une des plus meurtrières dans la ville depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023. L'attaque s'est déroulée à l'entrée du quartier de Ramot, dans le secteur de la Ville ... Lire la suite

  • Des proches pleurent à l'hôpital Al-Chifa de Gaza, devant les corps de deux fillettes de 2 et 5 ans tués selon la Défense civile lors de frappes israéliennes sur leur tente de déplacés dans le quartier d'Al-Nasr, le 8 septembre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    Israël et son allié américain lancent un "dernier avertissement" au Hamas
    information fournie par AFP 08.09.2025 13:06 

    Israël a adressé lundi "un dernier avertissement" au Hamas, le sommant de libérer les otages retenus à Gaza sous peine d'être anéanti, après une mise en garde similaire lancée par le président américain Donald Trump au mouvement islamiste palestinien. Le jour même ... Lire la suite

  • CHRISTIAN DIOR : Le mouvement reste haussier
    CHRISTIAN DIOR : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 08.09.2025 12:52 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 08.09.2025 12:49 

    (Actualisé avec Tesla, mineurs d'or ; futures à jour) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,16% pour le Dow Jones .DJI , de 0,25% pour le Standard & Poor's

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank