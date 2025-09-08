Le PRS REIT britannique annonce que KKR a rejoint le processus de vente et que l'offre de Long Harbour est toujours d'actualité

(Ajout d'actions au paragraphe 2, d'informations sur la proposition de Long Harbour et sur le secteur dans l'ensemble du texte)

Le fonds d'investissement immobilier britannique PRS REIT PRSR.L a déclaré lundi que KKR KKR.N s'était joint à son processus de vente formel quicomprend déjà une offre de l'investisseur immobilier Long Harbour , mais a ajouté que la société américaine de capital-investissement n'avait pas fait d'offre.

Les actions de PRS REIT ont augmenté de 8,8 % à 106,6 pence, ce qui en fait la meilleure performance de l'indice FTSE mid-caps .FTMC , qui est en hausse de 0,6 %.

Les valorisations plus faibles au Royaume-Uni ont rendu les actifs britanniques plus attrayants pour les entreprises basées aux États-Unis, les sociétés d'investissement immobilier cotées au Royaume-Uni suscitant l'intérêt d'acheteurs cherchant à se renforcer dans un contexte économique incertain.

PRS REIT a déclaré que Long Harbour n'avait pas retiré sa proposition de rachat de 631,6 millions de livres (852 millions de dollars) reçue en juin, selon laquelle les actionnaires de la société recevraient 115 pence par action en espèces.

PRS, qui se concentre sur les maisons familiales dans le secteur locatif privé, a lancé un processus de vente formel à la suite d'un examen stratégique qui a débuté en octobre dernier, après le remplacement de deux membres du conseil d'administration, dont son président.

KKR n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Il a fait plusieurs offres de rachat à des sociétés cotées au Royaume-Uni en 2025, notamment une offre de 6,4 milliards de dollarspour Spectris SXS.L et une poursuite infructueusede Primary Health Properties

