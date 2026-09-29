Le prospectus d'introduction en bourse d'Anthropic met davantage l'accent sur les valorisations dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic parie que l'IA va transformer l'économie mondiale plus profondément que l'industrialisation, l'électricité et Internet, selon son prospectus d'introduction en bourse consulté par Reuters.

Ce laboratoire spécialisé dans l’IA, dont la valorisation pourrait dépasser les 2.000 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, prévoit d’investir 518 milliards de dollars dans le cloud computing et les infrastructures au cours des prochaines années, selon le prospectus.

Les valeurs technologiques européennes .SX8P ont bondi de 2,4%, tandis que l'indice américain des semi-conducteurs .SOX a progressé de 1,5%.

Voici quelques commentaires d’analystes sur les résultats financiers publiés par Anthropic:

SUSANNAH STREETER, STRATÈGE EN CHEF DES INVESTISSEMENTS, WEALTH CLUB, LONDRES

“C’est la vision et les prévisions d’Anthropic, qui estime que l’IA va bouleverser les économies du monde entier, qui semblent avoir stimulé la demande pour les valeurs technologiques européennes.”

“Certains continueront sans doute à s'inquiéter des sommes colossales qui devraient être dépensées, même si l'entreprise est déficitaire. Mais cela n'a pas suscité de vague de crainte générale car, dans l'ensemble, l'appétit pour les investissements axés sur l'IA semble rester très vif.”

MICHAEL FIELD, STRATÈGE EN CHEF DES ACTIONS, MORNINGSTAR, AMSTERDAM

“Si l’on doit retenir quelque chose, c’est bien l’accélération de l’activité qui constitue l’élément le plus marquant de ce communiqué. Il peut être difficile de développer une grande entreprise, mais le fait que le prospectus indique que le chiffre d’affaires aura été multiplié par 12 d’ici 2025 est vraiment remarquable.”

“Bien sûr, une valorisation de 2.000 milliards de dollars peut sembler farfelue, mais si on la décompose en multiple du chiffre d’affaires, qui devrait se situer entre 18 et 20, cela paraît bien plus raisonnable que la récente introduction en bourse de SpaceX.”

“Les pertes constituent certes un sujet de préoccupation, notamment compte tenu du taux de croissance et de leur ampleur par rapport au chiffre d’affaires actuel. Cela ne devrait toutefois pas dissuader les investisseurs, ceux-ci ayant désormais bien intégré la dynamique des dépenses depuis un certain temps déjà.”

“Le point essentiel à retenir pour les investisseurs, c’est la confiance dans l’activité et la stratégie en matière d’IA. Certes, les dépenses sont élevées et en hausse, mais la direction estime manifestement que le taux de croissance inhérent à la demande est suffisamment attractif pour maintenir ces dépenses; c’est pourquoi elle s’adresse au marché et exige une valorisation au plus haut.”

DAN COATSWORTH, RESPONSABLE DES MARCHÉS, AJ BELL, LONDRES

“Des dépenses colossales auraient normalement fait fuir les investisseurs, mais ce qui retient l’attention du marché, c’est la croissance spectaculaire du chiffre d’affaires d’Anthropic, qui devrait être multiplié par 12 d’ici 2025. Il faut reconnaître que l’IA évolue à un rythme si rapide que les résultats commerciaux de l’année dernière concernent une technologie déjà dépassée.”

“Toutefois, près d’un quart du chiffre d’affaires de l’année dernière proviendrait de deux clients, ce qui implique des risques de concentration. Les investisseurs espéreront que l’entreprise élargisse rapidement sa base de clientèle.”

KATHLEEN BROOKS, DIRECTRICE DE RECHERCHE, PLATEFORME XTB, LONDRES

“C’est une bonne nouvelle pour le secteur de l’IA, car celui-ci est alimenté par des niveaux toujours élevés de dépenses d’investissement. Le fait qu’Anthropic prévoie d’investir massivement signifie que le cycle d’investissement n’est pas encore terminé. C’est une bonne nouvelle pour les entreprises du secteur des semi-conducteurs et des infrastructures d’IA. Je pense que si Anthropic avait laissé entrevoir une baisse de ses dépenses, cela aurait pu provoquer une secousse sur le marché de l’IA, car cela aurait fait naître des craintes quant à la pérennité de ce marché à l’approche du quatrième trimestre.”

NEWTON JONES, GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE, ZIZMER-JONES PRIVATE WEALTH MANAGEMENT GROUP CHEZ STEWARD PARTNERS, WINTER PARK, FLORIDE

“Ces valorisations soulèvent de nombreuses interrogations. J’ai du mal à comprendre des entreprises qui perdent des milliards de dollars, nécessitent des dépenses d’investissement colossales et affichent une capitalisation boursière supérieure à 2.000 milliards de dollars.”

“Lorsque des sommes aussi colossales sont injectées dans un secteur, cela fait grimper les valorisations sur la base de l’optimisme et des scénarios positifs. Ce sont les perspectives de chiffre d’affaires récurrent annuel que les investisseurs entrevoient pour l’avenir qui sous-tendent ces valorisations.”