Le propriétaire de supérettes Yesway se rapproche des marchés publics en déposant une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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(Ajout d'éléments de contexte et de détails sur l'introduction en bourse)

Yeswaya relancé son introduction en bourse aux États-Unis vendredi, rapprochant ainsi le propriétaire de magasins de proximité soutenu par des fonds d'investissement des marchés publics.

La société basée à Fort Worth, au Texas, cherchait à s'introduire en bourse depuis 2021, mais l'a abandonnée à la fin de 2022, lorsque l'incertitude économique a écrasé les nouveaux marchés de cotation.

Ce dépôt intervient alors que la volatilité des marchés, due au conflit en cours au Moyen-Orient, menace de retarder une fois de plus la reprise tant attendue des introductions en bourse aux États-Unis.

Néanmoins, certains émetteurs, dont Arxis, plateforme de composants techniques pour l'aérospatiale, et AEVEX, maître d'œuvre dans le domaine de la technologie de défense, ont rendu leur prospectus public ces derniers jours, ce qui leur donne la possibilité de procéder à l'introduction en bourse lorsque les conditions s'améliorent.

Fondée en 2015 par la société de capital-investissement Brookwood Financial Partners, basée à Boston et spécialisée dans l'immobilier, Yesway exploite 449 magasins de proximité dans neuf États du Midwest et du Sud-Ouest.

Des bonbons aux produits de boulangerie et aux boissons en fontaine, Yesway est connue pour ses offres de services alimentaires et ses produits de marque privée, notamment le burrito frit Allsup's.

La société prévoit de vendre de nouvelles actions dans le cadre de l'offre.

Morgan Stanley, J.P. Morgan et Goldman Sachs figurent parmi les chefs de file de l'offre. Yesway sera cotée au Nasdaq sous le symbole "YSWY".