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Le propriétaire de supérettes Yesway bondit pour ses débuts au Nasdaq après une introduction en bourse de 280 millions de dollars
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 18:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril -

** Les actions du propriétaire de magasins de proximité Yesway YSWY.O font un bond de 10 % pour leurs débuts au Nasdaq

** L'action s'est ouverte à 22 dollars par action rapport au prix d'offre de 20 dollars

** YSWY, basé à Fort Worth, Texas, a vendu ~14 millions d'actions à l'extrémité inférieure de la fourchette de 20 à 23 dollars par action pour lever 280 millions de dollars

** "Les investisseurs sont toujours prêts à soutenir les nouvelles inscriptions, mais ils se concentrent sur les entreprises qu'ils peuvent comprendre et évaluer en toute confiance. Yesway s'inscrit bien dans cette logique car il s'agit d'une entreprise de consommation simple, génératrice de liquidités, avec un profil domestique" - Lukas Muehlbauer, Associé de recherche chez IPOX

** Yesway est connue pour ses offres de restauration et ses produits de marque privée, des bonbons aux produits de boulangerie en passant par les boissons en fontaine

** En 2019, Yesway a acquis la chaîne de magasins de proximité Allsup's, célèbre pour ses burritos et chimichangas frits

** Morgan Stanley a agi en tant que chef de file pour l'offre

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