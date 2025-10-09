Le propriétaire de l'University of Phoenix évalué à 1,35 milliard de dollars, ses actions ayant bondi lors de leur entrée à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte dans les paragraphes 3 à 7)

Les actions de Phoenix Education Partners PXED.N ont bondi de 18,8% lors de leur entrée à la Bourse de New York jeudi, valorisant le propriétaire de l'Université de Phoenix à 1,35 milliard de dollars, alors qu'il a surmonté la fermeture du gouvernement américain pour exploiter un marché d'introduction en bourse en plein essor.

Les actions de la société ont ouvert à 38 dollars, alors que le prix d'émission était de 32 dollars.

Les bailleurs de fonds de la société basée à Phoenix (Arizona), Apollo Global APO.N et Vistria Group, ont vendu ensemble 4,25 millions d'actions dans le cadre de l'introduction en bourse mercredi, dans la fourchette cible de 31 à 33 dollars par action. L'introduction en bourse a valorisé la société à 1,14 milliard de dollars.

Le prédécesseur de Phoenix Education, Apollo Education Group, a été privatisé en 2017 dans le cadre d'une transaction de 1,1 milliard de dollars par un consortium comprenant Vistria et Apollo.

Les introductions en bourse ont fait un retour attendu depuis longtemps cet automne, mais les inquiétudes s'accumulent quant aux effets de la dotation en personnel squelettique de la Securities and Exchange Commission à la suite de la fermeture.

La SEC a déclaré la déclaration d'enregistrement de Phoenix effective le 30 septembre, à la veille de la fermeture, ouvrant ainsi la voie à l'introduction en bourse.

Les promoteurs de fonds de capital-investissement, qui disposent de milliers de milliards de dollars d'arriérés, cherchent à liquider leurs avoirs alors que la baisse des taux d'intérêt et l'envolée des marchés alimentent les sentiments haussiers.

Fondée en 1976 par John Sperling, l'Université de Phoenix est spécialisée dans l'enseignement supérieur pour les adultes qui travaillent. Le nombre moyen d'inscriptions aux programmes diplômants était de 78 900 pour l'exercice 2024, selon les documents déposés par l'entreprise, avec un âge moyen de 37 ans.

Ces dernières années, les investisseurs du marché privé ont cherché à prendre des participations et à établir des partenariats dans l'enseignement supérieur et le sport aux États-Unis. Plusieurs fonds de dotation d'universités américaines ont investi des sommes importantes dans des fonds de capital-investissement.