Les ventes du suisse Givaudan dopées par la parfumerie fine

Un laboratoire de parfumerie de Givaudan. ( AFP / ERIC FEFERBERG )

L'action du groupe suisse Givaudan, spécialisé dans les parfums et arômes, s'apprécie mardi en Bourse après la publication de ventes sur neuf mois "robustes", qui dissipent les craintes d'un ralentissement aux Etats-Unis, a réagi un analyste.

Pour la période allant de janvier à fin septembre, le groupe genevois a dégagé chiffre d'affaires de 5,7 milliards de francs suisses (6,1 milliards d'euros), en hausse de 5,7% hors effets de changes et acquisitions et de 1,7% une fois en francs suisses converti en francs suisses.

Sa croissance a de nouveau été portée par la parfumerie fine, dont les ventes ont bondi de 18,7% malgré une base de comparaison élevée après plusieurs années de croissance à deux chiffres.

Le groupe a également a continué à mettre en oeuvre des hausses de prix pour "compenser intégralement" l'augmentation "du coût des matières premières", y compris la hausse "des tarifs douaniers", a-t-il précisé dans un communiqué.

Dans le détail, sa division Parfums et beauté, qui englobe aussi des senteurs pour les lessives et produits d'hygiène ainsi que des ingrédients pour les soins de la peau, a généré un chiffre d'affaires de 2,9 milliards de francs, en progression de 8% hors effets de changes et acquisitions par rapport à la même période un an plus tôt.

Ls ventes de ses activités d'arômes pour l'industrie agroalimentaire se sont de leur côté montées à 2,8 milliards de francs, en hausse de 3,4%. En Amérique du Nord, leur croissance s'est chiffrée à 3,9%.

- Des ventes solides -

Ces chiffres sont conformes aux prévisions des analystes interrogés par l'agence suisse AWP qui tablaient en moyenne sur 5,7 milliards de francs de chiffre d'affaire, dont 2,9 milliards dans la division parfums et beauté et 2,8 milliards dans les arômes.

Après avoir ouvert en hausse de plus de 2%, l'action gagnait 0,86% à 8H28 GMT, 3.396 francs suisses, à contre-tendance du SMI, l'indice phare de la Bourse suisse, qui cédait 0,20%. Depuis janvier, le titre a perdu près de 14%, ce que Daniel Bürki, analyste à la Banque cantonale de Zurich, attribue à "une faiblesse générale du secteur des ingrédients alimentaires" en Bourse, face aux inquiétudes pour la consommation.

Dans une note de marché, l'analyste relève "un léger ralentissement" de croissance au troisième trimestre, néanmoins attendu au regard de la base de comparaison "très élevée". Il juge ces ventes sur neuf mois "solides".

Arben Hasanaj, analyste chez Vontobel, parle lui aussi de ventes "robustes", estimant qu'elles "dissipent "les craintes immédiates des marchés", notamment concernant "un affaiblissement aux Etats-Unis" ou un "déclin dans la parfumerie", écrit-il dans un commentaire boursier.

Givaudan ne donne jamais de prévisions à court terme mais se dote toujours d'une feuille de route sur cinq ans. Pour la période allant jusqu'à fin 2025, le groupe visait une croissance de ventes de 4 à 5%, mais se dit "très susceptible de dépasser la limite supérieure" de cet objectif, puisque leur croissance s'est déjà chiffrée en moyenne à 7,2% entre 2021 et 2024.

Fin août, Givaudan avait dévoilé ses objectifs jusqu'en 20230, visant cette fois une croissance de 4% à 6% durant les cinq prochaines années.