Le propriétaire de l'université de Phoenix vise une valorisation de 1,17 milliard de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 5 et 6) par Arasu Kannagi Basil

Le propriétaire de l'Université de Phoenix vise une valorisation de 1,17 milliard de dollars lors de son introduction en Bourse aux Etats-Unis, a-t-il déclaré mardi, ouvrant la voie à un retour sur le marché boursier après plus de huit ans d'absence.

Les bailleurs de fonds de Phoenix Education Partners, Apollo Global APO.N et Vistria Group, cherchent à lever jusqu'à 140,3 millions de dollars en offrant 4,25 millions d'actions dont le prix est compris entre 31 et 33 dollars l'unité.

Apollo vend 3,55 millions d'actions et conservera la majorité des droits de vote de Phoenix Education après l'offre, tandis que Vistria cède 0,7 million d'actions.

La reprise des introductions en bourse s'est récemment étendue aux opérations de capital-investissement, avec un flux constant de sociétés soutenues par des sponsors sur le marché des nouvelles cotations au cours des derniers mois.

"L'excellent sentiment pour les introductions en bourse américaines en général continuera à bénéficier aux introductions en bourse financées par le capital-investissement", a déclaré Josef Schuster, directeur général d'IPOX.

"Étant donné que les opérations de capital-investissement sont des transactions de structure du capital sans que le produit ne revienne à l'entreprise, il s'agit davantage d'un marché d'acheteurs pour ce type d'opérations."

L'Université de Phoenix, fondée en 1976 par John Sperling, propose des services d'enseignement post-secondaire, principalement aux adultes qui travaillent aux États-Unis.

L'université, dont le siège est à Phoenix, en Arizona, propose actuellement 72 programmes diplômants et 33 programmes non diplômants dans différentes disciplines.

VENTE ABANDONNÉE Le prédécesseur de Phoenix Education, Apollo Education Group, a été privatisé en 2017 dans le cadre d'une transaction de 1,1 milliard de dollars par un consortium comprenant Vistria et Apollo.

Sous la direction d'Apollo et de Vistria, l'université a abandonné des programmes non essentiels et s'est séparée de certaines activités, notamment de plusieurs écoles internationales avec lesquelles elle partageait des ressources administratives.

En 2023, un organisme à but non lucratif affilié à l'université de l'Idaho a accepté d'acquérir les activités de l'université de Phoenix pour 550 millions de dollars. Mais les parties se sont retirées de l'accord au début de cette année.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, BMO Capital Markets et Jefferies sont les principaux preneurs fermes de l'introduction en bourse. Phoenix Education sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "PXED".