Le propriétaire de Holiday Inn, IHG, touché par la faiblesse persistante des États-Unis

Le RevPAR américain a baissé de 1,6 %, contre une croissance de 1,2 % l'année dernière

IHG prévoit d'atteindre les prévisions de bénéfices et de revenus pour 2025

Le directeur général déclare que les États-Unis continuent de connaître des conditions commerciales plus difficiles

par Raechel Thankam Job

InterContinental Hotels Group IHG.L a souligné la faiblesse persistante du marché américain jeudi, ce qui a entraîné une baisse de 1,4 % des actions du propriétaire de Holiday Inn, malgré une hausse marginale d'un indicateur clé du chiffre d'affaires au troisième trimestre.

IHG a déclaré que le revenu global par chambre disponible (RevPAR) a augmenté de 0,1% au cours du trimestre se terminant le 30 septembre, alors que les analystes prévoyaient une baisse de 0,1% dans un consensus compilé par la société.

L'opérateur hôtelier a déclaré que la croissance de ses marchés internationaux a compensé la faible performance des États-Unis, son plus grand marché, et qu'il s'attend à terminer l'année 2025 en ligne avec les attentes des analystes en matière de bénéfices et de revenus.

IHG, connu pour ses marques bon marché Holiday Inn et Avid Hotel, mise sur la demande intérieure pour soutenir la croissance alors que les voyages internationaux vers les États-Unis se refroidissent en raison des perturbations dues aux tarifs douaniers et d'une surveillance accrue des frontières.

"Si les voyages intérieurs doivent compenser la faiblesse des arrivées internationales, nous ne le voyons pas encore, et les loisirs sont le segment clé sur lequel il faut se concentrer", a déclaré Leo Carrington, analyste chez Citi.

Le directeur général d'IHG, Elie Maalouf, a déclaré que les États-Unis continuaient à connaître des conditions commerciales plus difficiles, avec un RevPAR en baisse de 1,6 % au cours du trimestre, par rapport à une croissance de 1,2 % au cours de l'année précédente.

"Nous pensons que les vents contraires du marché du développement aux États-Unis s'apaisent lentement ", a déclaré Elie Maalouf lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, tout en notant que la baisse des voyages internationaux entrants aux États-Unis a eu un impact sur le marché des loisirs.

Les perspectives d'IHG s'alignent sur celles de Hilton Worldwide HLT.N , qui a réduit mercredi ses prévisions de revenus de chambres pour 2025, citant l'impact de la fermeture du gouvernement américain sur la demande de voyages.

La fermeture du gouvernement américain, qui en est à sa quatrième semaine, a suscité de nombreuses inquiétudes dans le secteur des entreprises quant aux perturbations potentielles des dépenses de consommation, des voyages d'affaires et des développements financiers, y compris la cotation des actions en bourse.

IHG a annoncé une croissance de 2,8 % du chiffre d'affaires des chambres au troisième trimestre en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, tandis qu'en Chine élargie, le chiffre d'affaires a baissé de 1,8 %, la demande intérieure restant faible.