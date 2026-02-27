Le propriétaire de Holiday Inn, IHG, considère l'Inde comme l'un des cinq premiers marchés, alors que les chaînes mondiales se développent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nathan Gomes et Praveen Paramasivam

Le groupe britannique InterContinental Hotels Group IHG.L s'attend à ce que l'Inde devienne l'un de ses cinq principaux marchés mondiaux d'ici quelques années, a déclaré un cadre supérieur vendredi, alors que les marques internationales de l'hôtellerie accélèrent leur expansion dans le pays le plus peuplé du monde.

" (L'Inde) change la donne. C'est un marché infini dans un sens", a déclaré à Reuters Sudeep Jain, directeur général pour l'Asie du Sud-Ouest chez IHG, en marge de la conférence Hospitality Overview Presentation & Exchange à Goa.

IHG, dont les marques comprennent Holiday Inn et Avid Hotels, exploite actuellement une cinquantaine d'hôtels en Inde et environ 80 sont en cours de développement.

Le groupe britannique a déclaré en janvier qu'il avait l'intention de porter son portefeuille d'hôtels ouverts et en cours de construction dans le pays à plus de 400 établissements d'ici cinq ans. À l'échelle mondiale, IHG exploite plus de 6 900 hôtels, dont les deux tiers environ se trouvent sur le continent américain.

Selon le cabinet de conseil Mordor Intelligence, le secteur indien de l'hôtellerie devrait presque doubler pour atteindre 55,7 milliards de dollars d'ici 2031, contre 23,5 milliards de dollars en 2025, sous l'effet de la croissance démographique, de l'urbanisation rapide et de l'augmentation de la demande de voyages de la part des consommateurs aisés et des consommateurs à petit budget.

IHG n'est pas le seul à nourrir de telles ambitions.

Le directeur général de Hyatt Hotels H.N , Mark Hoplamazian, a déclaré que la chaîne comptait quintupler sa présence en Inde en cinq ans. Hilton Worldwide HLT.N a annoncé séparément son intention de quadrupler son parc de chambres d'hôtel dans le pays.

Les dirigeants d'Accor ACCP.PA et de Wyndham Hotels WH.N ont également fait de l'Inde un marché prioritaire lors de la conférence de Goa.

M. Jain a exclu l'idée d'une cotation en bourse en Inde pour les activités locales d'IHG, du moins à court terme, même si les filiales locales des sociétés sud-coréennes LG Electronics et Hyundai Motor ont récemment procédé à des introductions en bourse en Inde.