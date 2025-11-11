 Aller au contenu principal
Le propriétaire de GKN Automotive, Dowlais, prévoit des perspectives pour 2025 dans le haut de sa fourchette
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 08:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'équipementier automobile britannique Dowlais DWL.L a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que son chiffre d'affaires ajusté et sa marge d'exploitation pour l'ensemble de l'année se situent dans la partie supérieure de la fourchette prévue, signalant l'impact positif de ses initiatives de restructuration mondiale.

La société a également déclaré qu'elle était sur la bonne voie pour son projet de fusion avec American Axle & Manufacturing AXL.N dans le cadre d'une transaction de 1,44 milliard de dollars qui a été annoncée au début de l'année.

