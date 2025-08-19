Le propriétaire de chaînes de télévision Sinclair propose une fusion avec Tegna, selon le WSJ

Le propriétaire de chaînes de télévision Sinclair SBGI.O a proposé de fusionner ses activités de télédiffusion avec Tegna TGNA.N , a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des personnes familières de l'affaire. La fusion proposée par Sinclair de ses activités de télédiffusion restantes avec Tegna valoriserait les actions de Tegna à environ 25 à 30 dollars l'unité, a ajouté le rapport.