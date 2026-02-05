Le propriétaire d'appartements Veris Residential est poussé à se vendre, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

Un grand investisseur immobilier souhaite que Veris Residential VRE.N , propriétaire de biens locatifs haut de gamme, se mette en vente, arguant qu'une transaction pourrait récompenser les actionnaires avec une prime de 70 % par rapport au prix actuel de l'action de la société d'investissement immobilier.

Erez Asset Management, qui détient près de 5% de Veris Residential, a demandé à la société basée à Jersey City, dans le New Jersey, d'entamer un examen formel des alternatives stratégiques et d'annoncer publiquement et de commercialiser pleinement le processus, selon deux sources et un document vu par Reuters.

L'appel actuel à une vente intervient plusieurs années après que l'entreprise familiale du gendre du président Donald Trump, Jared Kushner, a tenté d'acheter Veris.

Erez, dirigé par l'ancien banquier de Goldman Sachs Bruce Schanzer et un investisseur du top 10 dans Veris, a pressé la direction et le conseil d'administration d'agir rapidement et avec audace maintenant que ses trois principaux concurrents ont annoncé des examens similaires, ont déclaré les sources qui ne pouvaient pas parler des plans privés publiquement.