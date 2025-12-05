 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 139,88
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le propriétaire américain de la principale entreprise agricole russe n'envisage pas de la vendre
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 08:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine NCH Capital a déclaré vendredi qu'elle n'avait pas l'intention de vendre un important producteur agricole russe, AgroTerra, qui a été placé sous la gestion temporaire de l'État par un décret signé par le président Vladimir Poutine en avril 2024.

Le 2 décembre, le directeur général de la deuxième banque russe VTB, Andrei Kostin, a déclaré que la banque était en pourparlers pour acheter AgroTerra, l'un des 20 plus grands propriétaires de terres agricoles de Russie.

Dans une déclaration à Reuters, NCH a indiqué que NCH Agribusiness Partners, un fonds d'investissement privé détenu par un groupe d'investisseurs institutionnels américains et géré par NCH Capital, basé à New York, "n'a pas l'intention de vendre AgroTerra et n'est pas en négociations avec une quelconque partie concernant une vente éventuelle".

Guerre en Ukraine
Dividendes
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank