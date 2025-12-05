Le propriétaire américain de la principale entreprise agricole russe n'envisage pas de la vendre

La société américaine NCH Capital a déclaré vendredi qu'elle n'avait pas l'intention de vendre un important producteur agricole russe, AgroTerra, qui a été placé sous la gestion temporaire de l'État par un décret signé par le président Vladimir Poutine en avril 2024.

Le 2 décembre, le directeur général de la deuxième banque russe VTB, Andrei Kostin, a déclaré que la banque était en pourparlers pour acheter AgroTerra, l'un des 20 plus grands propriétaires de terres agricoles de Russie.

Dans une déclaration à Reuters, NCH a indiqué que NCH Agribusiness Partners, un fonds d'investissement privé détenu par un groupe d'investisseurs institutionnels américains et géré par NCH Capital, basé à New York, "n'a pas l'intention de vendre AgroTerra et n'est pas en négociations avec une quelconque partie concernant une vente éventuelle".