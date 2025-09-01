Le promoteur immobilier New World de Hong Kong confirme qu'il est en pourparlers avec Deutsche Bank au sujet d'une facilité de crédit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le promoteur immobilier hongkongais New World Development 0017.HK a confirmé lundi qu'il était en pourparlers au sujet d'une facilité de prêt dirigée par Deutsche Bank AG DBKGn.DE , mais a nié avoir reçu d'autres propositions de financement.

Bloomberg News a rapporté plus tôt, en citant des sources anonymes, que la famille du magnat de Hong Kong Henry Cheng envisageait une injection de capital de 10 milliards de dollars HK (1,28 milliard de dollars) par le biais d'une coentreprise et cherchait un partenaire, Blackstone BX.N et CapitaLand figurant parmi les parties en pourparlers.

(1 $ = 7,8113 dollars de Hong Kong)