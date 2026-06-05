Le promoteur de centres de données Keel Infrastructure recule après avoir augmenté le montant de son emprunt obligataire convertible à 400 millions de dollars

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5 juin - ** Les actions de Keel Infrastructure ( KEEL.O ) ont reculé de 7,3% avant l'ouverture vendredi, à 5,50 $, après une levée de fonds supérieure aux prévisions ** La société annonce le prix de l'offre privée d' portant sur 400 millions de dollars d'obligations convertibles à 1,25% arrivant à échéance le 15 janvier 2032

** Le montant de l'émission a été porté de 350 millions de dollars; le prix de conversion initial de 7,41 dollars est supérieur de 25% au dernier cours de l'action, qui s'établissait à 5,93 dollars jeudi

** KEEL a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, notamment pour financer des acomptes sur des équipements et/ou garantir des lettres de crédit afin de développer ses centres de données

** Elle prévoit également d'utiliser une partie du produit pour financer des opérations de “capped call” afin de compenser une dilution potentielle; le prix plafond initial est de 11,86 $ ** Le 1er avril, Bitfarms a officiellement changé de nom pour devenir Keel Infrastructure à la suite d’un transfert de siège social du Canada vers les États-Unis, dans le cadre d’un pivot stratégique visant à passer d’une activité purement axée sur le minage de bitcoins au développement de terrains, d’accès à l’électricité et d’infrastructures de centres de données pour l’IA et le calcul haute performance (HPC)

** Basée à New York, KEEL affiche une capitalisation boursière d'environ 3,6 milliards de dollars à la clôture de jeudi

** À la dernière clôture, l'action KEEL avait pratiquement triplé ce trimestre