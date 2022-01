Le projet PhagECOLI de Pherecydes Pharma et du CEA reçoit une subvention de 2 M€ de Bpifrance

Le projet a été désigné lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Maladies infectieuses émergentes et nouvelles menaces radiologiques, biologiques et chimiques »



Guy-Charles Fanneau de La Horie, Président du Directoire de Pherecydes Pharma, déclare : « Je suis ravi de pouvoir conjuguer nos efforts avec ceux entrepris par le CEA depuis quelques années dans le domaine de la détection de l’activité des phages sur une bactérie cible. L’approche codéveloppée avec le CEA a pour but de mettre en place une toute nouvelle génération d’outils fiables, rapides et sensibles permettant un traitement optimisé pour les patients et les praticiens. Nous sommes également très fiers de recevoir le soutien de Bpifrance pour ce projet avec nos phages anti-E. Coli. »



Pour recevoir toute l'information financière de Pherecydes Pharma en temps réel, faites-en la demande par mail à pherecydes@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.