  Aide
Le projet Gorgon LNG de Chevron obtient un accord d'investissement de 2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 03:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les forages aux paragraphes 3-4, ajoute des détails sur la politique du gaz au paragraphe 7, ajoute des informations supplémentaires sur les forages aux paragraphes 9-10) par Helen Clark

L'unité australienne du géant pétrolier américain Chevron CVX.N a déclaré vendredi que les partenaires de la coentreprise Gorgon ont approuvé le développement de la phase 3 du projet Gorgon au large de la côte nord-ouest de l'Australie occidentale, pour un montant de 3 milliards de dollars australiens (1,98 milliard de dollars).

Le développement servira de remblai pour le projet d'exportation de GNL existant et reliera les champs de gaz naturel offshore Geryon et Eurytion à l'infrastructure existante de Gorgon sur l'île de Barrow.

Chevron forera un maximum de 40 puits dans sept champs, dont la durée de vie théorique s'étendra jusqu'en 2070.

La proposition de projet a été acceptée en novembre par l'autorité de régulation de l'environnement offshore après avoir été soumise à l'avis du public par Chevron en août 2024.

Le projet Gorgon, exploité par Chevron, est une coentreprise entre les unités australiennes de Chevron, Exxon Mobil XOM.N et Shell SHEL.L , qui en détiennent collectivement environ 97,3 %, le reste étant détenu par Osaka Gas 9532.T du Japon, JERA et MidOcean, une société basée aux États-Unis.

Enplus des exportations de GNL, il permettra l'approvisionnement à long terme en gaz domestique pour les ménages et l'industrie de l'Australie occidentale, a déclaré Balaji Krishnamurthy, président de Chevron Australia.

L'État dispose d'une politique de réservation de 15 % pour l'usage domestique de tous les projets de GNL.

Gorgon a la capacité de produire 300 térajoules de gaz par jour pour le marché de l'Australie occidentale et 15,6 millions de tonnes de GNL par an, a déclaré Chevron Australia.

La semaine dernière, les plans de Shell pour le forage du champ Crux, également situé au large du nord de l'Australie, ont été acceptés par l'autorité de régulation. Le gaz de Crux sera envoyé comme matériau de remplissage au navire GNL flottant Prelude.

Dans le sud de l'Australie, la compagnie pétrolière américaine ConocoPhillips COP.N vient de terminer son premier puits d'exploration dans la région et va maintenant s'installer à proximité pour un deuxième puits .

(1 dollar = 1,5135 dollar australien)

